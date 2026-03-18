Corea destaca su gastronomía en Alimentaria 2026 con productos auténticos y fusiones inspiradoras

Korean Pavilion at Alimentaria 2026 - aT center Paris

(Información remitida por la empresa firmante)

Corea impulsa la comida coreana en España con su participación en Alimentaria 2026, donde la Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) presenta productos coreanos de 10 PYMES y demostraciones de fusión con ingredientes coreanos auténticos e inspiradores a cargo del chef Santiago Font

Madrid, 18 de marzo de 2026.- El fenómeno global del Hallyu (la ola coreana) ha despertado un interés sin precedentes por la comida coreana en España. Gracias a la popularidad de los K-dramas, el cine y la música K-pop, los consumidores españoles están descubriendo con entusiasmo productos coreanos icónicos como el Kimchi, los Corndogs, el Tteokbokki y el Gimbap. En este contexto de crecimiento, Corea refuerza su presencia en la feria Alimentaria 2026 para liderar las tendencias gastronómicas coreanas.



El pabellón coreano regresa a Alimentaria 2026

Bajo la organización de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), el pabellón coreano contará con la participación de 10 pequeñas y medianas empresas (PYMES). El objetivo principal es consolidar la presencia de estos productos en el español y permitir que las empresas coreanas establezcan alianzas sólidas con nuevos socios estratégicos.



La Sra. Minh Chun, Directora de la oficina de la corporación en Francia, destaca: "Llevamos participando en esta feria más de 10 años. El mercado español posee un potencial extraordinario para los productos alimenticios coreanos y esperamos que este regreso genere valiosas oportunidades de negocio".



Fusión culinaria coreana y española en directo

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la colaboración con el reconocido chef español Santiago Font, quien demostrará la versatilidad de los ingredientes coreanos aplicados a la cocina local. El chef elaborará y cocinará en directo cuatro platos exclusivos de fusión:



• Tortilla con Kimchi salteado: El icono español con el toque fermentado y picante del Kimchi.



• Salmorejo con aceite de Gochujang: Una evolución profunda y ahumada del plato tradicional.



• Crema Catalana infusionada con Yuja: Una combinación cítrica e inspiradora.



• Mató con sirope de ciruela coreana: Un postre sofisticado con matices dulces auténticos.



Horarios de degustación: Las sesiones de cocina en vivo y catas se realizarán todos los días de la feria a las 12:00h y a las 16:00h.



Productos coreanos que marcan tendencia global

Más allá de la cocina en vivo, el pabellón exhibirá las tendencias gastronómicas coreanas que están conquistando los lineales de los supermercados:



• Alimentos Fermentados: El emblemático Kimchi y el Gochujang (pasta de soja y chile), pilares de una dieta saludable y probiótica.



• Street Food Viral: Aperitivos que triunfan en redes sociales como el Tteokbokki, los Corn Dogs coreanos y el Ramyeon (fideos instantáneos).



• Tesoros del Mar: Algas tostadas y ensaladas de alto valor nutricional, ideales para el consumidor actual.



El evento está diseñado para atraer a importadores, grandes cadenas de distribución y gerentes de compras que busquen innovar con productos coreanos auténticos. Invitamos a todos los profesionales a visitar el pabellón para descubrir la riqueza de la cultura culinaria coreana y abrir nuevas vías de negocio en el mercado español.

Contacto

Emisor: Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation

Nombre contacto: Juyaun PARK

Descripción contacto: Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation

Teléfono de contacto: +33 1 4108 6096