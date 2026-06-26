(Información remitida por la empresa firmante)

-CORNEX consigue pedidos de 12 GWh en The Smarter E Europe, presentando su cartera de productos para múltiples escenarios

XIAOGAN, China, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La innovadora empresa de energías renovables CORNEX New Energy tuvo una destacada presencia en la feria The smarter E Europe, celebrada en Múnich del 23 al 25 de junio de 2026. Gracias a su capacidad de producción y distribución a gran escala, la compañía firmó importantes acuerdos de colaboración, alcanzando un volumen total de pedidos de almacenamiento de energía de 12 GWh durante el evento.

En la feria, CORNEX presentó una versátil gama de productos adaptada a las diversas necesidades del mercado. Su plataforma tecnológica incluyó el contenedor M6 BESS, su producto estrella, diseñado para aplicaciones a gran escala que requieren alta eficiencia y durabilidad. Para aplicaciones de menor escala, CORNEX exhibió sus celdas residenciales de alta seguridad de 314 Ah, 120 Ah y 100 Ah, junto con sus celdas cilíndricas de ciclo largo optimizadas para el creciente mercado de la micromovilidad.

Esta cartera de hardware impulsó el crecimiento de los pedidos de la compañía en Europa y regiones vecinas. En el segmento de servicios públicos, CORNEX se asoció con IKAV, MoveOn y Cubenergy para un proyecto conjunto de 3,4 GWh en Alemania, al tiempo que cerró un acuerdo estratégico con KK Group para el suministro de energía en corriente alterna (CA) con el fin de reforzar la resiliencia de la red eléctrica. Ampliando su presencia regional, CORNEX también firmó un importante acuerdo de cooperación para un proyecto de 1,6 GWh en corriente continua (CC) con Orshar en Israel.

Este impulso se extendió a los sectores residencial y de energía distribuida. CORNEX firmó un acuerdo por fases de 1 GWh con Sluxer para Europa del Este y un acuerdo de cooperación de 1 GWh con NKON para abastecer a clientes residenciales y comerciales en toda Europa.

Para impulsar aún más el crecimiento regional, CORNEX firmó una alianza de 2 GWh con InterConti para fortalecer la resiliencia de la infraestructura en Ucrania, un acuerdo de almacenamiento de 2 GWh con Takom en Polonia y un proyecto de 1 GWh con Energy Investment en Rumania. Además, se firmó un importante acuerdo de cooperación estratégica global con JA Solar Energy Storage para el desarrollo conjunto de mercados internacionales.

Estas alianzas estratégicas y la presentación de sus productos en diversos escenarios ponen de manifiesto la creciente presencia global de CORNEX y su papel activo en el apoyo a la transición energética verde.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cornex-consigue-pedidos-de-12-gwh-en-the-smarter-e-europe-302811492.html