CORNEX muestra los últimos productos de energías renovables en The Smarter E Europe 2023

MUNICH, 19 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co., Ltd. ("CORNEX"), una empresa global de nuevas energías comprometida con la innovación de la tecnología de baterías de iones de litio, mostró sus productos estrella, entre ellos la célula de batería grande Conergy π314Ah y el armario exterior de refrigeración líquida CORNEX 215kWh, en The Smarter E Europe 2023, la mayor plataforma de la industria energética europea, celebrada del 14 al 16 de junio en Múnich (Alemania).

Célula de batería grande Conergy π 314Ah: rendimiento estable con mayor duración de la batería

La célula de batería grande Conergy π 314Ah ha resuelto los cuellos de botella tecnológicos de la larga circulación y los problemas de seguridad, su energía unicelular es de hasta 1.004Wh con tiempos de ciclo que alcanzan las 12.000 veces. Gracias a la optimización de la fórmula de diseño del electrolito y la estructura de los polos, se ha reducido la resistencia interna en un 15% y el aumento de temperatura en un 10%.

Además, se ha modificado la estructura del material principal de los electrodos positivo y negativo, junto con un tratamiento especial de revestimiento y un proceso de granulación para garantizar la estabilidad de la estructura material de la batería en el proceso de ciclos de larga duración, alargando la vida útil de las celdas de la batería.

Armario exterior de refrigeración líquida CORNEX 215kWh: una solución todo en uno para múltiples escenarios de aplicación

El armario exterior de refrigeración líquida CORNEX 215kWh es aplicable a escenarios industriales y comerciales. Este producto flexible todo en uno ha adoptado un diseño plug-and-play integrado que admite múltiples conexiones en paralelo.

Es una solución más ecológica que utiliza tecnología de refrigeración de gran superficie para controlar la temperatura del sistema dentro de los 30 grados Celsius y garantizar una diferencia de temperatura del sistema dentro de los 2 grados Celsius para lograr un control constante de la temperatura de la célula.

Se trata también de un diseño más seguro, con protección de grado IP55, y de un producto inteligente con funciones que incluyen monitorización de rango completo en tiempo real, advertencia de seguridad, diagnóstico de fallos, funcionamiento inteligente y mantenimiento, al tiempo que admite la conmutación automática de la red.

CORNEX también ha desarrollado un sistema de servicio posventa rápido y eficaz que proporciona asistencia y gestión durante todo el ciclo de vida para satisfacer las necesidades de los clientes de todo el mundo, lo que incluye servicio de campo, supervisión remota, sistemas de seguridad, formación, mejora de la calidad, gestión de la cadena de suministro, atención al cliente y gestión financiera.

Acerca de CORNEX

Como empresa innovadora de alta tecnología en el ámbito de las nuevas energías, CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. ("CORNEX") se centra en la I+D, la fabricación, la venta y los servicios de baterías de almacenamiento de energía, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de gestión de la energía, y se compromete a ofrecer soluciones, productos y servicios de primera clase para aplicaciones de nuevas energías en todo el mundo.

