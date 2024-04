Corporación China de Construcción Ferroviaria: avances de inicio de 2024 impulsan modernización ferroviaria

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha marcado un rápido ritmo e inyectado vitalidad a la modernización de los ferrocarriles

Pekín, 24 de abril de 2024.- China Railway Construction Corp Ltd. (CRCC, o 'la Compañía') se enorgullece de anunciar importantes logros a principios de 2024. Con 65,2 mil millones de RMB en inversiones nacionales en activos fijos en el sector ferroviario durante enero y febrero, un aumento interanual del 9,5%, la Compañía ha marcado un rápido ritmo e inyectado vitalidad a la modernización de los ferrocarriles.



Un triunfo multifacético que se desarrolla en armonía

Tras el Año Nuevo Chino, la CRCC subrayó su compromiso con los plazos y la eficiencia de los proyectos, retomando rápidamente el trabajo en 138 obras de 40 proyectos. La puesta en servicio y el funcionamiento del ferrocarril de Xinjiang Jiangjunmiao a Naomaohu y del ferrocarril de alta velocidad de Chizhou a Huangshan en la provincia de Anhui, junto con el éxito de la identificación de errores y las pruebas conjuntas, son ejemplo de un notable progreso en la ingeniería de control y la construcción ferroviaria, mostrando avances tecnológicos y una colaboración eficaz.



Respuesta proactiva a la iniciativa 'Belt and Road'

CRCC aprovecha la tecnología más avanzada y la experiencia en gestión para llevar a cabo grandes proyectos de ingeniería que promueven la cooperación internacional y la prosperidad regional. La Compañía demuestra su participación y compromiso en la escena mundial, participando en la construcción de proyectos futuros o en curso en el marco de la iniciativa 'Belt and Road'. Este enfoque proactivo pone de relieve la constante dedicación de CRCC en llevar a cabo los objetivos de la iniciativa.



D. Wang Xianjun, director adjunto de China Railway 11th Bureau Group Co., declaró: "La empresa sigue siendo resistente y adaptativa en un panorama mundial en constante evolución. Aprovechamos las sinergias de la colaboración global y las oportunidades emergentes, estableciendo asociaciones internacionales estratégicas. Dando prioridad a la sostenibilidad, empleamos tecnologías de vanguardia y estrategias eficientes para optimizar la utilización de los recursos, minimizar el impacto medioambiental y garantizar una viabilidad duradera".



CRCC permanece firme al mantener una estricta gobernanza corporativa y al fomentar un entorno propicio para el progreso económico y social. A través del poder transformador de la tecnología, CRCC se sitúa a la vanguardia de la modernización ferroviaria para un mundo interconectado. La empresa se compromete a prestar servicios excepcionales a la sociedad y a cumplir con sus socios y clientes.



Acerca de China Railway Construction Corp Ltd.

China Railway Construction Corporation Limited presta servicios de construcción de infraestructuras de transporte, que abarcan ferrocarriles, carreteras, vías urbanas y desarrollo inmobiliario y comercio de materiales. China Railway 11th Bureau Group Co., Ltd es la filial de CRCC que ofrece servicios de construcción de infraestructuras, incluyendo el diseño, desarrollo y construcción de viviendas, carreteras, túneles, obras públicas municipales, etc.



