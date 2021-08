Corsano Health anuncia un nuevo estudio de validación clínica de su CardioWatch 287 en pacientes cardíacos

-Corsano Health anuncia la publicación de un nuevo estudio de validación clínica de su CardioWatch 287 en pacientes cardíacos

Los dispositivos portátiles miden con precisión la frecuencia cardíaca y los intervalos RR en 180 pacientes con riesgo cardiovascular

BUSSUM, Países Bajos, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Corsano Health, empresa líder en tecnología médica que desarrolla, produce y comercializa dispositivos de monitorización continua de la salud de calidad médica, ha anunciado hoy la publicación de un ensayo clínico revisado por expertos que evalúa la precisión de las mediciones de la frecuencia cardíaca y los intervalos RR con sus dispositivos portátiles CardioWatch 287 en 180 pacientes cardíacos.

La fotopletismografía (PPG) en los sensores portátiles desempeña un papel importante en la monitorización accesible del ritmo cardíaco. Los Centros de Cardiología de los Países Bajos (CCN) investigaron la precisión de una pulsera de última generación (Corsano CardioWatch 287) para la detección de los latidos del corazón en pacientes cardíacos y evaluaron la eficacia de un calificador de señales para identificar las señales médicamente útiles. El estudio de CCN subraya que la pulsera Corsano CardioWatch 287 con tecnología PPG puede determinar los intervalos de FC y RR con gran precisión en la población de pacientes de riesgo cardiovascular en diferentes subgrupos, especialmente con un indicador de calidad de la señal.

"La validación independiente del CardioWatch 287 de Corsano Health es una prueba importante para nuestro proceso de certificación médica CE-MDR. Los dispositivos portátiles ergonómicos no invasivos de Corsano proporcionan datos validados médicamente con un cumplimiento superior por parte del paciente", dijo el Dr. Peter Stas, consejero delegado de Corsano Health. "Además, la encuesta de satisfacción de los pacientes realizada al cierre del estudio citó la comodidad y la facilidad de uso de los dispositivos CardioWatch 287."

El estudio de CCN, en el que participaron 180 pacientes cardíacos remitidos por sus médicos de cabecera a una de las clínicas ambulatorias de CCN, puso a prueba la precisión de la señal de PPG en comparación con un ECG de 12 derivaciones, definida como la proporción de latidos correctamente detectados por el PPG dentro de los 100 ms y dentro de los 50 ms del registro del ECG. Además, CCN determinó la correlación (r) y los límites de acuerdo del 95% entre ECG y PPG para los intervalos de FC y RR.

El estudio se titula The accuracy of heartbeat detection using photoplethysmography technology in cardiac patients (La precisión de la detección de los latidos del corazón mediante la tecnología de fotopletismografía en pacientes cardíacos) y aparece en The Journal of Electrocardiology, una publicación líder de Elsevier que pretende contribuir de forma significativa a la precisión del diagnóstico, así como al pronóstico y al tratamiento eficaz, la prevención o el retraso de las enfermedades cardíacas.

CCN concluyó: "Debido a su carácter no intrusivo y cómodo, los dispositivos portátiles como el CardioWatch 287 de Corsano tienen un gran potencial para la monitorización accesible a largo plazo de un gran volumen de pacientes cardíacos de riesgo."

Acerca de Corsano HealthCorsano Health, con sede en los Países Bajos y oficinas de I+D en Suiza, es una empresa líder en tecnología médica portátil que desarrolla, produce y comercializa dispositivos inteligentes de monitorización médica diseñados para medir parámetros vitales 24/7 utilizando tecnología inalámbrica, no invasiva y de calidad médica. El nombre de la marca Corsano deriva de incorpore sano (en un cuerpo sano). El CardioWatch 287 de Corsano es un sistema de detección de arritmias cardíacas que ofrece una solución sencilla y eficaz para la monitorización continua de hasta 19 mediciones de parámetros vitales (es decir, frecuencia cardíaca, intervalos RR, frecuencia respiratoria, SpO2, sueño, actividad, ECG, BIOZ, temperatura corporal central, presión arterial sin manguito). Más información en http://www.corsano.com