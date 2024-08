Cortinadecor presenta la revolución de los productos sin taladrar: una solución que conquista el mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

Los productos sin taladrar se posicionan como la opción preferida de los consumidores gracias a su fácil instalación en tan solo minutos y su idoneidad para contextos de alquiler o donde no se desea hacer agujeros

Guardamar del Segura, 21 de agosto de 2024.- En un mercado cada vez más orientado hacia la comodidad y la practicidad, los productos sin taladrar han emergido como una solución revolucionaria que ha captado rápidamente la atención de los consumidores. Desde cortinas plisadas y térmicas hasta estores enrollables, venecianas de aluminio e, incluso, mosquiteras enrollables, han cambiado las reglas del juego. Se adaptan perfectamente a las necesidades de aquellos que buscan transformar sus espacios sin agujerear las paredes.



Entre los pioneros en esta tendencia se encuentra Cortinadecor, una empresa que ha sabido identificar y satisfacer esta creciente demanda. Con una amplia gama de productos sin taladrar, Cortinadecor se ha consolidado como una referencia en el mercado, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los usuarios modernos. La empresa continúa innovando para facilitar la vida de sus clientes, permitiéndoles personalizar sus espacios de manera sencilla y sin complicaciones.



Los "must have" de los sin taladrar

La irrupción de las mosquiteras enrollables sin taladrar ha sido particularmente destacada, logrando un espectacular incremento del 457% en búsquedas por parte de los usuarios en el último año, según datos de Google Ads. Este fenómeno refleja no solo el creciente interés en productos que facilitan la vida cotidiana, sino también una clara preferencia por soluciones que combinen funcionalidad y estética sin dañar las superficies.



Pero no solo las mosquiteras están experimentando este auge. Los estores enrollables sin taladrar también han visto un notable aumento en popularidad, con un incremento interanual del 84% en las búsquedas y más de 8.000 búsquedas mensuales.



Sin duda, dos productos esenciales en cualquier hogar.



Facilidad de instalación en 5 minutos

Una de las principales ventajas que ha impulsado el éxito de estos productos es la facilidad de instalación. Con un diseño pensado para el usuario, la instalación se puede realizar en apenas cinco minutos, convirtiendo cualquier espacio en un lugar acogedor y funcional sin ser un experto en bricolaje. Ideal para propietarios que desean evitar daños permanentes en sus paredes, siendo también una solución perfecta para aquellos que viven en alquiler y buscan opciones temporales y no invasivas.



Idoneidad para contextos de alquiler

Aproximadamente el 24% de la población en España vive de alquiler, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras fuentes relacionadas con el mercado inmobiliario. Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años, especialmente entre los jóvenes y en las grandes ciudades, debido a factores como el encarecimiento de la vivienda en propiedad y cambios en el estilo de vida.



El auge de los productos sin taladrar se ha visto favorecido por esta tendencia, ya que permiten a los inquilinos mejorar su hogar de manera significativa sin comprometer la devolución de la fianza al finalizar el contrato.



Conclusión

En resumen, los productos sin taladrar están revolucionando el mercado al ofrecer una alternativa cómoda, práctica y elegante para renovar los espacios de manera rápida y efectiva. Con el respaldo de cifras impresionantes y una aceptación generalizada entre los consumidores, no cabe duda de que esta tendencia está aquí para quedarse.





