Cosentino, Urrutia y Carrato, galardonados en los Premios Excelencia en Control de Gestión 2026 - Global Chartered Controller Institute (GCCI)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Durante una década, los Premios a la Excelencia en Control de Gestión han reconocido a profesionales, académicos y empresas que contribuyen al desarrollo de esta disciplina en España y Latinoamérica. Creados por Global Chartered Controller Institute (GCCI), los galardones distinguen tres ámbitos esenciales para el avance de la profesión: la innovación, la trayectoria profesional y la excelencia académica.

La décima edición llega en un momento en el que el Controller ha ganado peso en las organizaciones. Su función ya no se limita al seguimiento de los resultados y al análisis de las desviaciones presupuestarias, ahora, también participa cada vez más en la planificación estratégica, la evaluación de escenarios y la toma de decisiones.

Tres formas de impulsar el control de gestión

Los premiados de 2026 representan tres vías distintas para contribuir al avance de esta disciplina. Cosentino, la empresa almeriense especializada en producir y distribuir superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, ha sido reconocida por transformar su modelo de controlling para convertir los datos en conocimiento útil para tomar decisiones; Ignacio Urrutia de Hoyos, doctor en Economía Financiera y Contabilidad, por su aportación académica y por conectar la investigación con las necesidades de las organizaciones; y María Jesús Carrato, por una trayectoria directiva en la que integra el control de gestión con otras áreas fundamentales de la empresa.

Consentino, del dato a la decisión

El Premio Excelencia a la Innovación en Control de Gestión de este año reconoce a Cosentino por haber reducido el tiempo que su equipo dedica a preparar y comprobar información, gracias a la automatización de tareas, la mejora de la calidad de los datos y el desarrollo de herramientas analíticas. Este cambio ha permitido que el área asuma un papel más activo en las decisiones del negocio. Como explica Enrique Berruezo, director de Control de Gestión de la firma, el equipo participa en la evaluación de escenarios y riesgos, formula recomendaciones y analiza alternativas para mejorar la asignación de recursos y la rentabilidad.

El reto ha sido aplicar este modelo en una empresa con presencia internacional. Cosentino ha implantado indicadores y procesos comunes para poder comparar resultados entre distintas áreas y disponer de una visión global del desempeño. El objetivo es que el Control de Gestión no se limite a explicar qué ha ocurrido, sino que ayude a valorar alternativas y a orientar las decisiones estratégicas.

Ignacio Urrutia, conocimiento al servicio de la gestión

El Premio a la Excelencia Académica en Control de Gestión 2026 galardona a Ignacio Urrutia de Hoyos, director del Grado en International Business Management de la Universidad Francisco de Vitoria y profesor de Sistemas de Información y Control en IE University. Su perfil destaca por combinar investigación y aplicación práctica, con especial atención a la mejora del análisis y de la calidad de las decisiones en entornos complejos. Una aportación relevante para el Controller, que debe interpretar información, anticipar escenarios y aportar visión estratégica.

A lo largo de sus más de 16 años como docente e investigador ha abordado el análisis estratégico, la innovación, la inteligencia competitiva y la economía de sistemas complejos. También ha desarrollado metodologías para evaluar el talento competitivo aplicadas a organizaciones hospitalarias y entidades deportivas y de entretenimiento de renombre mundial.

Maria Jesús Carrato, trayectoria con visión transversal

El Premio Excelencia a la Carrera Consolidada en Control de Gestión 2026 distingue a María Jesús Carrato por más de dos décadas de experiencia directiva en compañías multinacionales y su participación en comités de dirección y procesos de transformación empresarial.

En la actualidad, es directora Financiera y de Gestión de Proaltus, desde donde supervisa áreas como finanzas, control de gestión, fiscal, legal, operaciones, recursos humanos y tecnología de la información. Un recorrido que refleja una concepción del controlling integrada en la dirección y en la ejecución de la estrategia empresarial. A esta trayectoria se une su actividad docente en dirección financiera, control de gestión y tesorería, trasladando su experiencia profesional a las nuevas generaciones de directivos.

Entrega de premios en el Controller Centricity

Los galardones se entregarán el 22 de octubre en el Controller Centricity 2026 , evento de referencia en control de gestión organizado por GCCI en la Torre Moeve de Madrid. El encuentro reunirá a profesionales del control de gestión de España y Latinoamérica, así como a expertos del sector para analizar los desafíos de una función cada vez más enfocada en la estrategia empresarial.



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