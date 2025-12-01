(Información remitida por la empresa firmante)

- Cosmo y Glenmark anuncian la autorización de comercialización de Winlevi (crema de clascoterona 10 mg/g) para el tratamiento del acné en 17 países de Europa

DUBLIN y MUMBAI, India, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) ("Cosmo") y Glenmark Pharmaceuticals Limited (Glenmark), anunciaron que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización (AC) para Winlevi (crema de clascoterona 10 mg/g), tras el dictamen positivo emitido por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos el 25 de agosto de 2025.

Winlevi está autorizado en la UE para el tratamiento del acné vulgar en adultos y adolescentes de 12 a <18 años, limitándose su uso en adolescentes a la aplicación facial. Tras esta aprobación, Glenmark iniciará la comercialización de Winlevi en 17 países de la UE: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Giovanni Di Napoli, consejero delegado de Cosmo, comentó, "Esta aprobación refleja la solidez de nuestra colaboración con Glenmark y nuestro compromiso compartido con el avance de la atención dermatológica. Winlevi representa una innovación tópica pionera que redefine el tratamiento del acné, y nos entusiasma verlo accesible para pacientes de toda Europa.

Christoph Stoller, presidente y director de negocio para Europa y Mercados Emergentes de Glenmark Pharmaceuticals, afirmó: "Esta aprobación es un hito clave en el cumplimiento de nuestra misión de convertirnos en una compañía farmacéutica global basada en la investigación. Winlevi es el primer lanzamiento de Glenmark en Europa y es clave para fortalecer nuestra presencia en Dermatología en la región. Nos comprometemos a ejecutar lanzamientos exitosos con urgencia y precisión, garantizando el acceso oportuno a los pacientes, en total conformidad con los marcos regulatorios y de acceso".

Acerca de Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (BSE: 532296) (NSE: GLENMARK) es una compañía farmacéutica global, centrada en la investigación, con presencia en los segmentos de medicamentos de marca, genéricos y de venta libre, con un enfoque en las áreas terapéuticas de enfermedades respiratorias, dermatología y oncología. La compañía cuenta con 11 plantas de fabricación de primer nivel distribuidas en 4 continentes y opera en más de 80 países. Scrip 100 posiciona a Glenmark entre las 100 principales compañías biofarmacéuticas según el ranking de ventas farmacéuticas en 2023; mientras que Generics Bulletin la ubica entre las 50 principales compañías de genéricos y biosimilares según el ranking de ventas en 2024. Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Glenmark fueron aprobados en 2023 por la iniciativa Science Based Target (SBTi), lo que la convierte en la segunda compañía farmacéutica de la India en lograrlo. La organización ha impactado más de 3,3 millones de vidas en la última década a través de sus iniciativas de RSC. Para más información, visite www.glenmarkpharma.com. Puede seguirnos en LinkedIn (Glenmark Pharmaceuticals) e Instagram (Glenmark_pharma).

Acerca de Cosmo

Cosmo es una empresa de ciencias de la vida centrada en la IA de MedTech, la dermatología, las enfermedades gastrointestinales y el desarrollo y fabricación por contrato (CDMO). Diseñamos, desarrollamos y fabricamos soluciones avanzadas que abordan necesidades médicas críticas y elevan la calidad de la atención. Nuestras tecnologías cuentan con la confianza de las principales compañías farmacéuticas y de MedTech a nivel mundial y llegan a pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo. Guiados por nuestro propósito —Generar Confianza en la Salud—, nuestra misión es empoderar a pacientes, profesionales sanitarios y socios mediante la innovación en la intersección de la ciencia y la tecnología. Fundada en 1997, Cosmo tiene su sede en Dublín (Irlanda), y oficinas en San Diego (EE.UU.) y en Lainate, Roma y Catania (Italia). Para más información, visite www.cosmohealthconfidence.com

