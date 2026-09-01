Cosmo5, partner oficial de OpenAI para el lanzamiento de ChatGPT Ads en Europa

Cosmo5, partner oficial de OpenAI para ChatGPT Ads en Europa - Cosmo5

(Información remitida por la empresa firmante)

El partner de negocio digital acompaña ya a 10 clientes en las primeras activaciones, entre ellos, Orange, Santalucía y Fotocasa

Madrid, 1 de agosto de 2026.- Cosmo5 ha sido seleccionada por OpenAI como partner oficial en el marco del despliegue alfa de ChatGPT Ads en Europa. Esta fase se extiende ya a 31 nuevos mercados europeos, entre ellos España, Portugal, Francia, Alemania e Italia.



Durante esta fase inicial, y antes del lanzamiento de la plataforma de autoservicio previsto para dentro de unas semanas, los anunciantes solo pueden acceder a ChatGPT Ads a través de los partners tecnológicos designados por OpenAI. Durante esta fase inicial, Cosmo5 acompaña a las marcas en la configuración, el lanzamiento y la gestión de sus primeras campañas en la plataforma.



Experiencia acumulada en ChatGPT Ads

La selección de Cosmo5 se apoya en el trabajo que sus equipos llevan desarrollando desde hace más de seis meses, particularmente en Estados Unidos, donde han acumulado expertise de primera mano sobre los modelos de compra, las capacidades de segmentación y la medición del rendimiento en ChatGPT Ads. Ese recorrido es hoy la base sobre la que Cosmo5 activa a sus clientes en Europa desde el primer día del despliegue.



Esta semana, ya son 10 los clientes que lanzan sus primeras campañas con Cosmo5, entre ellos Fotocasa, Santalucía y Orange: anunciantes que se han convertido en algunos de los primeros en operar este nuevo entorno publicitario en Europa.



"La experiencia acumulada nos permite acompañar a nuestros clientes desde el inicio"



"Ser partner oficial de OpenAI para su despliegue en Europa es el reconocimiento a los meses de trabajo de nuestros equipos, pero también un refuerzo claro de nuestra posición en una carrera que llevamos años disputando. En un mercado donde todas las agencias quieren posicionarse como referencia en los nuevos entornos de IA generativa, nuestros equipos ya cuentan con experiencia directa en este nuevo entorno y estamos acompañando a nuestros clientes desde las primeras fases de su despliegue", declara Borja Pesquera, CEO en Cosmo5 Iberia.



Un nuevo territorio en el customer journey

Para las marcas, ChatGPT Ads representa mucho más que un canal publicitario adicional. La conversación se está consolidando como un nuevo punto de contacto en el customer journey, generando momentos de descubrimiento, consideración y decisión de compra que hasta ahora no existían fuera de los canales tradicionales de búsqueda y redes sociales.



"La relevancia de este movimiento va más allá de sumar un canal más al mix. ChatGPT está reescribiendo el recorrido del consumidor, y las marcas que entiendan pronto cómo aparecer en esas conversaciones podrán incorporar este nuevo canal a su estrategia de marketing", concluye Sylvain Bonnevide, Deputy CEO en Grupo Cosmo5. "En Cosmo5, nuestro papel es acompañar a nuestros clientes en este nuevo entorno y convertir la experiencia adquirida en aprendizajes y resultados tangibles".



Sobre Cosmo5

Cosmo5 es un grupo global de marketing con 1.300 profesionales distribuidos en 30 oficinas, 18 países y 4 continentes. Fundado en 2001 como Grupo Labelium y renombrado en 2025 como Cosmo5, integra una constelación de 23 empresas bajo una misma identidad.



Con la propuesta “Future-first marketing for the new era of intelligence”, el Grupo articula su visión entorno a cinco áreas de expertise —Media, Commerce, Creatividad, Data y Tecnología— conectadas mediante soluciones de transformación transversales que permiten alcanzar resultados más inteligentes, rápidos y de mayor impacto. Con el respaldo de más de 200 socios y plataformas, este sistema integrado ayuda a las marcas a mantenerse a la vanguardia, desenvolverse con confianza y obtener resultados medibles.



El nombre Cosmo5 procede del término griego antiguo “κόσμος” (kósmos), que significaba “orden”. Inspirado en la imagen del cosmos, refleja un mundo de conexión, elevación y orden inteligente, al tiempo que transmite una visión de colaboración y poder colectivo.



Más información en www.cosmo5.com.

Contacto

Nombre contacto: Mónica Moral

Descripción contacto: Departamento de Comunicación - Cosmo5 Iberia (antes Grupo Labelium)

Teléfono de contacto: +34 680 73 62 77



