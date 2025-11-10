(Información remitida por la empresa firmante)

-Cosmos simbiótico: Un diálogo sobre la reconstrucción del ecosistema de la educación en diseño en medio de la iteración tecnológica

HANGZHOU, China, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La China (Hangzhou) Art and Technology Biennale abrió en el Yuhang Art Museum, Hangzhou el 18 de octubre. La bienal, iniciativa de la Academia China de Arte (CAA) y comisariada por la CAA School of Design & Innovation, forma parte fundamental del III Foro de Liangzhu y reúne obras de más de 160 creadores de más de 20 países y regiones. Estas obras muestran la trayectoria de reconstrucción y las perspectivas futuras de la ecología cultural en el contexto de la iteración tecnológica.

Esta bienal se fundamenta en la base disciplinaria de la CAA. Los Estudios de Diseño de la CAA se rigen por el principio académico de "integrar las culturas oriental y occidental" e "innovar a partir de la tradición", liderando el establecimiento y desarrollo de las disciplinas de diseño modernas en China. A lo largo de los años, sus logros han estado a la vanguardia y en la cima de la educación en diseño en China. La CAA ha propuesto el enfoque académico de "Estudios de Diseño Oriental" y se ha centrado en la estrategia de desarrollo "Impulsada por una visión global y nacional y potenciada por la educación cultural y tecnológica". Con su enfoque en las "Humanidades del Diseño" y la "Integración de Arte y Tecnología", se ha consolidado como el mayor y mejor estructurado centro de educación en diseño de China, que abarca la más amplia gama de necesidades sociales e industriales. Con la Escuela de Diseño e Innovación a la vanguardia de la expansión disciplinaria, la CAA ha desarrollado disciplinas de diseño innovadoras, interdisciplinarias y de vanguardia. También promueve activamente la innovación en el diseño integrado basado en la sociedad y la industria, y se esfuerza por construir una "Nueva Bauhaus" y "Vkhutemas" para la era de los macrodatos y los medios inteligentes.

Esta bienal se inspira también en la singular cultura regional de Liangzhu, en Hangzhou. Liangzhu es testimonio arqueológico de la civilización china de 5000 años de antigüedad; Hangzhou no solo es una ciudad histórica de renombre, sino también un centro de innovación y dinamismo. Aquí, la civilización antigua y la tecnología moderna se fusionan, ofreciendo una vívida interpretación de la fortaleza cultural de la modernización china. Esta bienal reúne creaciones vanguardistas e ideas innovadoras de todo el mundo, influyendo constantemente en la industria, la educación, la sociedad, la innovación y otros ámbitos. Se ha convertido en un centro clave que conecta el conocimiento local con el contexto global, haciendo del "Modelo Hangzhou" un ejemplo paradigmático de la profunda integración de cultura y tecnología.

La misión fundamental del arte y la ciencia es "descubrir el mundo y descubrir la humanidad". A través de cuatro secciones —"Conexiones: Interacción Corporal", "Simbiosis: Educación Digital", "Especulación: Reconstrucción Ecológica" y "Manifiesto: Indagación Filosófica"— la bienal construye un marco narrativo de "Cielo, Tierra, Ser Humano y Máquina". La primera sección permite a los visitantes experimentar las conexiones entre los seres humanos, las máquinas y el mundo mediante interacciones corporales. La segunda sección se centra en promover la coexistencia de las humanidades y la tecnología a través de la educación digital. La tercera sección invita a reflexionar sobre cómo pueden interactuar la tecnología y el medio ambiente. La sección final suscita reflexiones sobre los valores y los límites éticos de la integración del arte y la tecnología. Estas exploraciones no solo dan continuidad a la centenaria tradición académica de la CAA, sino que también demuestran el enfoque singular de China para participar en el diálogo de civilizaciones en el contexto de la globalización.

En el futuro, la CAA seguirá desarrollando estudios de diseño distintivos, vanguardistas y de clase mundial, ofreciendo una "solución CAA" integral para la educación en diseño a nivel global. La China (Hangzhou) Art and Technology Biennale, surgida en este contexto, tenderá puentes de diálogo entre Liangzhu y el mundo, entre el arte y la tecnología, permitiendo que la sabiduría ancestral y la exploración de vanguardia resuenen en armonía, y que la inteligencia artística y el futuro tecnológico se iluminen mutuamente.

La exposición está comisariada por Duan Weibin, decano de la Escuela de Diseño e Innovación de la CAA. El artículo también es obra de Duan Weibin.

