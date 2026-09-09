Costa Del Mar, un año de inversión en Madrid - Costa Del Mar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Un año después de su llegada a la FM madrileña, la radio chillout hace balance de un primer año de implantación sostenida y de sus inversiones en la capital.

Un año en Madrid

Bastó un año. En doce meses, una radio nacida en una playa de Ibiza se ha convertido en una firma familiar del día a día madrileño: en las ondas, en la calle, en las pantallas y en los medios.

El punto de partida llegaba con el bagaje de 15 años de existencia en Internet y una audiencia internacional de más de 10 millones de conexiones mensuales. Con esa base, Costa Del Mar aterrizaba por primera vez en la banda FM de una gran capital europea, Madrid, en el 105.1 FM.

Un año más tarde, la apuesta está ganada. Lejos de un simple lanzamiento simbólico, la radio ha construido en Madrid una presencia continua, visible y, sobre todo, medible. Esto es lo que ha supuesto este primer año de vida en la capital.

Una marca visible en toda la ciudad

Todo empezó en los parkings. En febrero de 2026, Costa Del Mar desplegaba un primer dispositivo de visibilidad urbana de gran alcance, cerca de los trayectos cotidianos de los madrileños. Durante un mes entero, la radio se anunciaba 24h/24 en 32 pantallas digitales repartidas en 14 de los parkings más concurridos del centro, entre ellos Juan Bravo, Diego de León y María de Molina, en pleno Barrio de Salamanca.

Una red que representa cerca de 1,94 millones de pases publicitarios en un mes (Fuente: Exterior Plus).

Los autobuses, firma móvil de la marca

Después, la marca se echó a rodar. En mayo y junio de 2026, Costa Del Mar lanzaba su primera campaña de publicidad en los autobuses de la EMT, haciendo viajar su identidad al ritmo de la ciudad, en las líneas 1 y 14 de Madrid, así como en Pozuelo de Alarcón, recorriendo los principales ejes de la capital con una primera oleada de 3 autobuses desplegada durante dos meses.

Una campaña que alcanzó cerca del 35% de la población madrileña, con más de 15 millones de impactos publicitarios (Fuente: Global).

El impulso no se detuvo ahí. Con la vuelta de las vacaciones, en septiembre y octubre de 2026, Costa Del Mar invierte aún con más fuerza con una campaña ampliada de 4 autobuses en las líneas 14, 19, 52 y 74. Una elección de itinerarios que no es casual: estas líneas recorren Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset, el Paseo de la Castellana y Príncipe de Vergara, el corazón del Madrid premium, allí donde la radio encuentra de forma natural a su público.

Una segunda campaña que eleva la cobertura al 53% de la población madrileña, con más de 30 millones de impactos publicitarios (Fuente: Global).

Un crecimiento digital continuo

Tras esta presencia física, cada día se libra un trabajo más discreto y constante. Costa Del Mar destina cada mes un presupuesto significativo a Google Ads y a las redes sociales para dar a conocer la radio entre los madrileños y los curiosos de la red. Un esfuerzo sostenido, diario, pensado a largo plazo.

Esta inversión ha dado sus frutos: en Madrid, las conexiones digitales mensuales a la radio han crecido más de un 240 % en seis meses, pasando de menos de 10.000 a principios de año a un pico de 33.000 en junio de 2026 (fuente: Google Analytics).

Una audiencia también presente en la FM

Estas cifras, sin embargo, solo cuentan una parte de la historia. Medibles a través de Google Analytics, únicamente reflejan la escucha digital, en el sitio web y la aplicación. A esta audiencia digital se suman todos los oyentes de la FM madrileña, no contabilizados aquí y, sin embargo, bien reales.

Esta audiencia FM está llamada a ser próximamente objetivada por el EGM, el estudio de referencia en España realizado por la AIMC.

Una presencia en prensa que marca la referencia

Por último, mes tras mes, Costa Del Mar cultiva su voz en los medios. La radio publica cada mes un artículo en la prensa digital española, una cita editorial regular convertida en un auténtico motor de notoriedad, recogida cada vez por más de 90 medios diferentes en todo el país.

En los siete primeros meses de 2026, esta estrategia ha generado más de 4,6 millones de impresiones, con un valor mediático estimado en cerca de 78.000 euros (Fuente: Between Comunicación).

Las inversiones en Madrid de un vistazo

Parkings (febrero): 14 parkings, 32 pantallas digitales 24h/24 = 1,94 M de pases

Autobuses EMT: 2 campañas, 7 autobuses, 4 meses de presencia en los ejes premium

Cobertura autobuses: hasta el 53% de la población madrileña, +30 M de impactos

Digital de pago: Google Ads + redes sociales, inversión diaria continua

Crecimiento digital: +240 % en 6 meses (fuente: Google Analytics)

Prensa (7 meses): 655 publicaciones, +90 medios/mes, 4,6 M de impresiones, 78.000 € de valor mediático

¿Y ahora?

Detrás de cada cifra, una misma convicción: existe en Madrid un verdadero público para una radio premium, íntegramente musical, dedicada al Chillout. Fiel al espíritu de Ibiza que la vió nacer, Costa Del Mar sigue llevando a Madrid esa atmósfera elegante y relajante que constituye su firma.

La radio tiene la intención de seguir invirtiendo para aumentar su audiencia y reforzar de forma duradera su presencia entre los madrileños. Una dinámica que beneficia también a los anunciantes que eligen comunicar en su antena, asociando su marca a un medio cuya visibilidad y notoriedad siguen creciendo en Madrid.

Un año después de su llegada, una cosa es segura: en el 105.1 FM, el Chillout de Costa Del Mar no ha hecho más que empezar.

Costa Del Mar – Madrid 105.1 FM

Costa Del Mar – Ibiza 106 FM y DAB+ Canal 7D

y en todo el mundo en costadelmar.fm y en nuestra aplicación gratuita.

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luz.orozco@betweencomunicacion.es

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