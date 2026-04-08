Costa Del Mar impulsa el fenómeno chillout en Madrid - Costa Del Mar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de abril de 2026.-

Costa Del Mar transforma la forma en la que suena Madrid. Con una fusión entre bienestar, lifestyle y crecimiento digital, la emisora chillout FM se consolida como uno de los proyectos más singulares del panorama radiofónico de la capital.

Madrid suena diferente con Costa Del Mar

En grandes metrópolis como Madrid, el movimiento constante forma parte del estilo de vida. La música se convierte entonces en una herramienta esencial para encontrar equilibrio, mejorar la concentración y gestionar la energía diaria.

Muchos ciudadanos de la gran ciudad buscan hoy una propuesta musical capaz de relajar la mente sin frenar el dinamismo, estimulando al mismo tiempo la creatividad. Es precisamente ahí donde el chillout encuentra su espacio natural.

Inspirada en entornos abiertos y luminosos como Ibiza, esta música aporta una sensación de pausa y relax en medio del bullicio. Acompaña los desplazamientos, las jornadas de trabajo o los momentos de descanso, pero también los momentos de ocio y convivencia, como una copa en una terraza soleada o una velada en espacios elegantes y exclusivos. Se convierte así en un elemento discreto pero determinante dentro de una experiencia de ocio contemporánea.

Con esta visión, Costa Del Mar propone una programación pensada para mejorar la calidad de vida urbana: una selección sonora envolvente y sofisticada que permite desconectar sin perder conexión con el pulso de la ciudad.

La firma artística de Costa Del Mar que seduce a los oyentes

La identidad de Costa Del Mar se construye a partir de una línea artística muy definida. La emisora apuesta por títulos inéditos y mayoritariamente cantados, procedentes de artistas emergentes de diferentes países. Esta elección favorece una conexión emocional directa con el oyente y aporta dinamismo a la escucha.

Su universo musical evoca vacaciones, mar, luz y atardeceres, elementos profundamente asociados al imaginario chillout nacido en Ibiza. Una estética sonora que seduce especialmente a una audiencia urbana sensible al bienestar y a las experiencias sensoriales.

En el ámbito digital, la evolución en Madrid confirma esta tendencia. Las conexiones combinadas entre la web cdmradio.fm y la aplicación han pasado de 9,6 mil en enero a 15,6 mil en febrero (+62 %) y a 25 mil en marzo (+60 %), reflejando un interés creciente por esta propuesta musical novedosa y diferente.

Desde principios de marzo, la emisora ha introducido además breves “frases zen” inspiradas en la plena conciencia. Estas intervenciones generan momentos de pausa y reconexión que transforman la escucha en una experiencia más emocional, reforzando el vínculo con los oyentes y favoreciendo tiempos de consumo más prolongados.

En esta misma dinámica creativa, Costa Del Mar prepara el lanzamiento de su propio sello musical, orientado a descubrir nuevos talentos dentro del universo chillout y lifestyle.

Costa Del Mar, un territorio premium para las marcas

En un contexto en el que la experiencia sensorial gana protagonismo en la construcción de marca, Costa Del Mar atrae de forma natural a empresas vinculadas al bienestar, el diseño, la automoción, la hotelería o el lifestyle.

Dentro de un panorama audiovisual madrileño dominado por formatos generalistas, la emisora se posiciona como una de las pocas radios FM centradas en la temática chillout y premium. Esta singularidad incrementa su atractivo para anunciantes que buscan conectar con una audiencia activa, urbana y orientada hacia entornos cualitativos.

Más allá de su dimensión musical, Costa Del Mar ofrece un universo coherente y reconocible, capaz de acompañar momentos de creatividad, relajación o socialización. Un contexto que permite a las marcas integrarse de forma natural en una atmósfera elegante y contemporánea.

Costa Del Mar se consolida así progresivamente como una nueva referencia sonora en Madrid. Entre energía urbana y búsqueda de bienestar, la emisora forma parte ya del paisaje cotidiano de muchos oyentes, desde el trayecto matinal hasta las noches compartidas. Una presencia sutil pero distintiva que transforma la música en una forma de vivir la ciudad.

COSTA DEL MAR se puede escuchar en Madrid en el 105.1 FM, en su sitio web oficial costa.fm, así como a través de su aplicación oficial gratuita.

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