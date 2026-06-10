Costa del Mar; Una radio que hace sentirse bien con más de 1.000 canciones - Jose Manuel Antoral Cuevas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de junio de 2026.-

En Madrid, la oferta radiofónica es densa. La capital cuenta hoy con 47 emisoras FM, que cubren todos los formatos: generalistas, musicales, talk, éxitos en rotación permanente… Las posibilidades de elección que tiene el oyente son amplias.

Sin embargo, en este ecosistema, ninguna otra frecuencia propone el posicionamiento de Costa Del Mar: una radio que se diferencia porque no ofrece palabras, ni debates, ni interrupciones…Únicamente música.

Costa Del Mar está íntegramente dedicada al Chillout, Lounge y Relax, con una línea editorial clara y coherente, allí donde la mayoría de las radios musicales alternan entre música y palabra.

Pero la singularidad no reside únicamente en el silencio de las voces. Descansa también en la profundidad musical.

Donde algunas emisoras rotan entre 100 y 200 hits, Costa Del Mar difunde más de 1.000 títulos. Una selección exigente, compuesta mayoritariamente de temas inéditos, canciones con voz y alma que se posicionan lejos de los bucles instrumentales repetitivos. Títulos que ninguna otra radio de Madrid emitirá jamás. Una música capaz de apaciguar sin adormecer, de elevar sin distraer, de crear una atmósfera sin invadir. Una radio que no "satura" el oído, sino que instala un ambiente. Acompaña sin dominar y estructura sin imponer.

Y en ese flujo continuo, a intervalos cuidadosamente elegidos, unas breves frases inspiradoras acompañan la escucha. No son slogans. Son pausas con sentido en un mundo saturado de ruido. Pequeños momentos de volver a conectarte, pensados para acompañar un día a día a menudo intenso, recordatorios discretos de que existe otra manera de vivir el tiempo.

En una ciudad donde el ritmo es sostenido y la hiperconexión permanente, esta propuesta seduce a un público en busca de un entorno sonoro más estable, más elegante y más sereno.

De las 47 frecuencias FM disponibles en Madrid, una sola ha elegido ser íntegramente musical, con una programación de más de mil títulos y una voluntad firme de crear una experiencia sonora que hace bien.

En el 105.1 FM, el Chillout no es un formato.

Es una identidad sonora.

COSTA DEL MAR se puede escuchar en Madrid en el 105.1 FM, en su sitio web oficial costa.fm/, así como a través de su aplicación oficial gratuita, disponible aquí:

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