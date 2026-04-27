La costa mediterránea y los destinos internacionales lideran las reservas para el puente de mayo

(Información remitida por la empresa firmante)

La Costa Brava y la Costa de Almería son los dos destinos de sol y playa más demandados por los usuarios de ATRÁPALO

Grecia crece un 76%, Gran Bretaña un 36% y Marruecos un 32%, con el viajero planificando casi 7 semanas antes

Los usuarios de ATRÁPALO dedican de media 465 euros a los viajes a destinos internacionales, un 47% más que los 317 euros que gastan en destinos nacionales.

BARCELONA, 27

Sol y playa en casa, aventura en el resto del mundo. Este parece ser el plan de los viajeros españoles para el puente de mayo. Según los datos recopilados por ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias, la costa mediterránea lidera la demanda hotelera de cara el puente, si bien destinos internacionales como Grecia, Gran Bretaña y Marruecos experimentan un crecimiento notable.

En concreto, en el top 10 de destinos nacionales más demandados para el puente de mayo figuran localidades costeras como Salou-La Pineda, Roquetas de Mar, Lloret de Mar, Peñíscola o Sancti Petri. Sorprende la inclusión de Madrid en el tercer puesto, ya que se trata del único destino urbano nacional dentro de la lista.

El precio medio por noche oscila entre los 76 euros de Puerto de la Cruz (Tenerife) y los 195 de Santa Susanna (Barcelona), mientras que la estancia media es de casi dos noches (1,96) con una ocupación media de 2,63 personas por habitación con un precio medio de 151,23 euros, "lo que apunta a un turismo de escapada en pareja o familia", explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

Incremento de los destinos internacionales

Si bien España representa el 86,7% de las reservas para el puente de mayo entre los usuarios de ATRÁPALO, los destinos internacionales -con Europa a la cabeza- registran un interés creciente por parte de los viajeros españoles.

Según los datos de la plataforma, países como Grecia, (+76%), Gran Bretaña (+36%) y Marruecos (+32%) son los que más han aumentado su demanda este año. No obstante, la lista de los principales destinos internacionales está encabezada por Portugal, con un precio medio de 401 euros. Le siguen Italia (463 euros), Gran Bretaña (578 euros) y Francia (509 euros).

La lista también incluye destinos fuera del continente como Marruecos (388 euros), Estados Unidos (1.545 euros) y Turquía (2.740 euros). De media, los usuarios de ATRÁPALO dedican 465 euros a los viajes a destinos internacionales, un 47% más que los 317 euros que gastan en destinos nacionales.

La anticipación en la reserva se convierte en otro indicador clave del nuevo comportamiento del viajero. Aunque la media se sitúa en 48 días (casi siete semanas antes del viaje), destinos como Berlín (117 días), Playa de Los Cristianos (112) y Rincón de la Victoria (111) superan ampliamente esa cifra. En el extremo opuesto se sitúan los 17 días de antelación en Castell de Guadalest y Empuriabrava o los 18 de Jerez de la Frontera.

ATRÁPALO también identifica un segmento de turismo familiar experiencial con fuerte componente de ocio que gana peso frente al modelo tradicional. "La irrupción de PortAventura World con el PVP/noche más elevado del litoral nacional, 439 euros por noche, refleja la disposición de una parte de la demanda a invertir más en productos premium vinculados a parques temáticos y experiencias diferenciales", explica el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: ATRÁPALO

Contacto: Mónica Rodriguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, monica.rodriguez@atrapalo.com. Àgata Sala o Rubén Marcos, Europa Press Comunicación: agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es