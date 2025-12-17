Costa Rica lidera la reputación latinoamericana según el estudio internacional RepCore Nations 2025

Cuadro_Ranking_2 - ESSENTIAL COSTA RICA/PR NEWSWIRE

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica es el país con la mejor reputación a nivel latinoamericano, de acuerdo con el nuevo análisis RepCore Nations 2025, elaborado por Reputation Lab. El estudio, que evaluó la percepción de la opinión pública de las principales economías industrializadas (G7: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá), situó a Costa Rica como el país latinoamericano mejor valorado entre las 20 naciones de la región analizadas por este bloque económico, seguido por Perú y Puerto Rico como segundo y tercer lugar, respectivamente.

Según el informe, los elementos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) son fundamentales para la construcción de la reputación en los países del G7, donde los factores éticos y de medioambiente son los más relevantes y siendo Costa Rica el país que obtuvo el primer lugar.

El análisis también comparó la reputación de los países latinoamericanos dentro de su propia región, donde la evaluación realizada por las seis mayores economías de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú) ubicó a Costa Rica en la tercera posición, por detrás de Uruguay y Brasil.

Adriana Acosta, Directora de la Marca País esencialCOSTA RICA, afirmó que "los resultados del RepCore Nations 2025 confirman algo que en Costa Rica sabemos bien: cuando un país apuesta por la sostenibilidad, la ética y el bienestar de su gente, construye confianza. Nuestra reputación internacional es el reflejo de ese compromiso colectivo y del trabajo articulado entre instituciones, sector privado y ciudadanía".

Adicionalmente, el estudio puntualiza que los países con mejor reputación tienden a recibir más turistas, atraer mayor inversión extranjera y aumentar sus exportaciones.

Según el análisis de series históricas que compara cuatro años de datos de ONU Turismo y ONU Comercio y Desarrollo con los resultados del indicador RepScore del análisis RepCore Nations, una mejora de un punto en el RepScore se traduce, en promedio, en un incremento del 7,2% en el valor económico de las llegadas de turistas y del 1% en la inversión extranjera directa.

La metodología del estudio se basó en más de 61 mil encuestas en 38 países, lo que demuestra que Costa Rica destaca como un país sólido, admirado por su enfoque de sostenibilidad, una institucionalidad consolidada y su calidad de vida; atributos que fortalecen la proyección internacional del país y respaldan los esfuerzos de la Marca País.

