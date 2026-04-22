Costa Rica reunió a Marcas País de la región en el Pre-Foro de CIMAP 2026 y refleja su liderazgo global en sostenibilida

Delegaciones de 11 países se dan cita en San José para fortalecer estrategias de marca país, sostenibilidad y competitividad.

Costa Rica comparte un modelo de desarrollo que combina crecimiento económico con liderazgo ambiental reconocido a nivel internacional.

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica , 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Costa Rica se posicionó nuevamente como un referente internacional en sostenibilidad al ser sede del Pre-Foro del Consejo Iberoamericano de Marcas País (CIMAP) 2026, un espacio estratégico que reunió a líderes de marca país de América Latina para intercambiar experiencias, buenas prácticas y su visión sobre el posicionamiento internacional.

Junto con esencial COSTA RICA, participaron delegaciones de Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay y Venezuela consolidando a Costa Rica como un punto de articulación regional para impulsar agendas que integran reputación, sostenibilidad y desarrollo económico.

Durante los diferentes espacios del Pre Foro, Costa Rica compartió su modelo de desarrollo que ha logrado posicionar globalmente por integrar la sostenibilidad como eje estructural de su propuesta de valor país. Actualmente, más del 98,6% de su electricidad proviene de fuentes renovables, ha logrado revertir la deforestación -siendo el primer país tropical en hacerlo- y cuenta con más del 57% de su territorio cubierto por bosques y más del 25% bajo alguna categoría de protección. Al mismo tiempo, el país continua el crecimiento económico de la mano del medioambiente: en el 2025 las exportaciones aumentaron un +11% en sus exportaciones totales y superó los $5.000 millones en flujos de inversión extranjera directa (IED).

"La sostenibilidad en Costa Rica no es un atributo aislado, es una forma de hacer las cosas. Es parte de cómo producimos, cómo innovamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Espacios como CIMAP son clave porque permiten compartir estas experiencias, pero también aprender de otros países y seguir evolucionando como región en la construcción de marcas país más auténticas, competitivas y alineadas con los desafíos globales", señaló Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

Bajo el concepto "Costa Rica, sostenibilidad en todos sus tonos", Acosta presentó la visión integral sostenible del país, destacando cómo este enfoque se traduce en acciones concretas que vinculan al sector productivo, la institucionalidad y la sociedad.

Este enfoque se ve reflejado también en la gestión de su Marca País, esencial COSTA RICA, una plataforma que articula al sector público y privado bajo valores como sostenibilidad, innovación, excelencia, progreso social y vinculación costarricense. Actualmente, más de 780 empresas forman parte de su comunidad licenciataria, integrando estos principios en sus operaciones y fortaleciendo la competitividad en mercados internacionales.

Más allá del intercambio técnico, la agenda incluyó experiencias en territorio que permitieron a las delegaciones conocer de primera mano la evolución histórica, cultural y urbana de San José, mediante un recorrido por espacios emblemáticos costarricenses como el Teatro Nacional, así como otros hitos culturales relevantes del país.

Asimismo, la delegación internacional visitó el Pacífico costarricense, donde conoció iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible, reforzando la experiencia país desde una perspectiva integral que conecta naturaleza, productividad y bienestar.

Representantes de las delegaciones destacaron la relevancia del espacio. Mariana Cabrera, de la Marca País Uruguay, señaló que este tipo de encuentros permite avanzar en la definición de agendas regionales y fortalecer la cooperación entre países, mientras que Víctor Palma, de Marca País Chile, subrayó el valor del intercambio de aprendizajes y la construcción conjunta de posicionamiento internacional.

Ser sede del Pre-Foro CIMAP fortaleció el rol de Costa Rica como un actor clave en la construcción de una agenda regional que vincula sostenibilidad, reputación y competitividad, y potencia a las marcas país como herramientas estratégicas para impulsar el desarrollo económico y social en América Latina.

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