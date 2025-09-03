Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 transforma al país en un hub regional para negocios globales

Inversionistas y compradores de 45 países participan esta semana en el evento más relevante de negocios en la región.

El Summit marca un nuevo capítulo en la estrategia global de Costa Rica para atraer inversión y promover exportaciones

SAN JOSÉ, Costa Rica, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Esta semana, Costa Rica se convierte en sede del Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, un evento de alto nivel que reúne a los actores más relevantes del comercio y la inversión internacional en un solo lugar. Organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), este encuentro marca un hito al integrar por primera vez exportaciones e inversión extranjera directa en un mismo espacio.

Durante cinco días, más de 1.000 empresas costarricenses y multinacionales se reunirán con 400 compradores e inversionistas internacionales de 45 países, en una agenda multisectorial que incluye más de 3.700 reuniones de negocios, ruedas de inversión, visitas a parques empresariales y espacios de networking.

"Este evento es la prueba de que Costa Rica está lista para competir y liderar. Hemos diseñado un espacio para atraer proyectos de inversión que generen encadenamientos, empleo y sostenibilidad, mientras impulsamos nuestra oferta exportadora ante los mercados más exigentes. Esta es la nueva visión de promoción país: ambiciosa, estratégica y con foco en el futuro", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Este encuentro representa también la evolución del histórico Buyers Trade Mission (BTM), evento que durante más de 25 años conectó a miles de empresas exportadoras costarricenses con compradores internacionales. Hoy, bajo un nuevo formato más robusto y con alcance ampliado, el Costa Rica Trade & Investment Summit consolida en un solo espacio la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y la Gerente General de PROCOMER, Laura López, así como delegaciones internacionales y representantes del sector empresarial.

Los participantes provienen de mercados clave como Alemania, Reino Unido, Japón, India, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, España, Francia y Centroamérica. Además, la agenda académica incluye conferencias impartidas por líderes globales como:

Didi Caldwell (Global Location Strategies): Las fuerzas económicas y su impacto en el futuro de la IED

(Global Location Strategies): Katie McGinty (Johnson Controls): Edificios inteligentes: el caso empresarial para crecer a través de la sostenibilidad

(Johnson Controls): Henry Loewendahl (Wavteq): El futuro del trabajo

(Wavteq): María Carolina Pinheiro (Wyndham Hotels): participación en el segmento de inversión turística

Potencial país: una estrategia que da resultados

Al cierre de julio de 2025, las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los $13.148 millones, con un crecimiento del 17 % respecto al mismo periodo del año anterior. El principal motor sigue siendo el sector de equipo de precisión y médico, que representa el 48 % del total exportado, seguido por el sector agrícola (17 %) y alimentario (12 %).

Costa Rica alberga más de 1.000 empresas multinacionales operando en sectores estratégicos como dispositivos médicos, servicios corporativos, manufactura avanzada y tecnologías digitales. Además, se consolida como un proveedor confiable de alimentos de calidad: es el mayor exportador mundial de piña, el tercero de banano y el primero en yuca hacia EE.UU. y la UE.

En inversión extranjera, el país destaca por la alta reinversión de utilidades y el crecimiento sostenido de proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana. En 2024, la IED total alcanzó los $5.008 millones, con un crecimiento del 32 % respecto al 2023, siendo Estados Unidos, Colombia, Suiza, México y Francia los principales países de origen del capital.

"El Costa Rica Trade & Investment Summit es una apuesta para consolidar relaciones de largo plazo y abrir nuevas oportunidades para nuestras regiones. Esta plataforma nace para quedarse y evolucionar junto con las necesidades del entorno global", concluyó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

