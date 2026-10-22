El coste de calentar una vivienda vuelve a poner en el punto de mira los sistemas tradicionales de calefacci

El coste de calentar una vivienda vuelve a poner en el punto de mira los sistemas tradicionales de calefacción - Ecoestufaspro

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada de las bajas temperaturas, los hogares españoles vuelven a buscar alternativas para reducir su factura energética. Las hidroestufas de pellets ganan protagonismo como una solución que combina eficiencia, combustible renovable y control del consumo.

Madrid, 22 octubre de 2026. Con el inicio de una nueva temporada de calefacción, miles de hogares españoles afrontan una decisión que se repite cada invierno: cómo mantener una temperatura confortable en casa sin que el gasto energético se convierta en una carga para la economía familiar. El coste de la energía, la incertidumbre sobre su evolución y la necesidad de mejorar la eficiencia de las viviendas están impulsando el interés por sistemas alternativos de calefacción. Entre ellos destacan las hidroestufas de pellets, una tecnología que permite aprovechar la biomasa para proporcionar calefacción a distintas estancias de una vivienda mediante radiadores o suelo radiante. En este contexto, EcoEstufasPro pone el foco en las soluciones de calefacción con pellets como alternativa para los hogares que buscan combinar confort térmico y eficiencia energética durante los meses más fríos.

A diferencia de las estufas convencionales, que concentran el calor principalmente en la habitación donde están instaladas, las hidroestufas funcionan conectadas a un circuito de agua, lo que permite distribuir la energía térmica por el hogar.

Una alternativa a las calderas tradicionales

La posibilidad de aprovechar instalaciones de calefacción existentes, junto con la utilización de pellets de madera como combustible, está convirtiendo estos equipos en una opción para propietarios que buscan modernizar sus sistemas sin acometer necesariamente una reforma integral.

Además, los avances tecnológicos han permitido incorporar sistemas de programación, regulación de temperatura y control automático que facilitan adaptar el funcionamiento de los equipos a los hábitos de consumo de cada familia.

Desde EcoEstufasPro, empresa española especializada en hidroestufas de pellets, señalan que la elección de un sistema de calefacción debe contemplar no solo el precio de adquisición, sino también su consumo, las características de la vivienda y los costes asociados a su mantenimiento.

La compañía comercializa la gama Hydra, con modelos de entre 18 y 40 kW, diseñados para responder a diferentes necesidades de calefacción doméstica.

El ahorro también depende de cómo se mantiene la calefacción

Más allá del combustible utilizado, el mantenimiento de los equipos representa otro de los factores que influyen en su rendimiento y funcionamiento a largo plazo. La acumulación de residuos de combustión, la limpieza de los componentes y las revisiones periódicas forman parte de las tareas necesarias para conservar estos sistemas en buenas condiciones.

Para facilitar esta gestión, EcoEstufasPro ha desarrollado HydraCare, un servicio de mantenimiento preventivo que permite distribuir el coste de la revisión anual mediante pagos mensuales. El modelo busca que los propietarios puedan planificar este gasto sin tener que afrontarlo de una sola vez, incorporando tareas de limpieza y revisión técnica presencial según las condiciones del servicio contratado. Esta fórmula responde a una tendencia creciente hacia soluciones que no se limitan a la venta del equipo, sino que acompañan al consumidor durante su utilización.

La calefacción, una decisión cada vez más estratégica para los hogares

El interés por reducir los costes energéticos está cambiando la forma en que los consumidores valoran sus instalaciones domésticas. Frente a decisiones basadas exclusivamente en el precio inicial, factores como la eficiencia, la durabilidad, la facilidad de mantenimiento y la disponibilidad de asistencia técnica adquieren una importancia creciente.

En este escenario, la calefacción por biomasa representa una de las alternativas disponibles para aquellas viviendas cuyas características técnicas permiten su instalación.

La combinación de equipos eficientes, combustibles renovables y servicios de mantenimiento planificado refleja una evolución del mercado hacia soluciones que buscan proporcionar confort térmico y un mayor control de los gastos asociados a la calefacción.

Sobre EcoEstufasPro

EcoEstufasPro es una empresa española especializada en hidroestufas de pellets y soluciones de calefacción por biomasa. A través de su gama Hydra, comercializa equipos de diferentes potencias y ofrece asesoramiento y servicios asociados a su utilización y mantenimiento.

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