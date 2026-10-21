El coste de despedir a un ser querido, Funeraria Manuel Martínez pone el foco en la transparencia funeraria - Funeraria Manuel Martínez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.- El coste de un funeral puede superar los 5.000 euros en determinadas ciudades españolas. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado en 2021, el precio medio de un entierro sencillo alcanzaba los 3.739 euros, con diferencias considerables entre municipios y empresas. A esta realidad económica se suma una circunstancia especialmente delicada: las familias deben tomar decisiones importantes en pleno duelo, muchas veces sin conocer los servicios que necesitan ni los gastos que pueden evitar.

En este escenario desarrolla su actividad Funeraria Manuel Martínez, una empresa del sector funerario que apuesta por combinar precios accesibles, transparencia presupuestaria y asesoramiento personalizado. Su planteamiento parte de una cuestión fundamental: ofrecer alternativas económicas sin que las limitaciones presupuestarias determinen la atención que recibe cada familia.

La transparencia como respuesta a los costes funerarios

El precio de una despedida depende de numerosos factores. El féretro, el tanatorio, las tasas municipales, los traslados y las ceremonias pueden modificar considerablemente el presupuesto final. La propia OCU advirtió en su investigación que una de cada tres funerarias consultadas no facilitaba un desglose detallado de los conceptos presupuestados.

Frente a esta problemática, Funeraria Manuel Martínez plantea un modelo de atención basado en explicar las diferentes opciones disponibles y adaptar los servicios a las necesidades particulares. La empresa anuncia servicios funerarios desde 1.300 euros en su página especializada, aunque el importe definitivo depende de las prestaciones contratadas.

Esta orientación responde a una preocupación habitual entre quienes buscan una funeraria económica en España: conocer previamente cuánto costará el servicio y qué incluye realmente cada presupuesto.

Atención personalizada y traslados funerarios en España

La actividad de Funeraria Manuel Martínez comprende entierros, incineraciones, gestión documental, traslados nacionales e internacionales y repatriaciones. La compañía ofrece atención durante las 24 horas y presenta el asesoramiento individual como parte de su organización.

Uno de los aspectos más complejos aparece cuando el fallecimiento ocurre lejos del lugar elegido para la despedida. Los traslados funerarios requieren coordinar transporte, autorizaciones y documentación, especialmente cuando intervienen distintos países.

La empresa contempla estas gestiones dentro de sus servicios, incluyendo la coordinación con organismos y consulados cuando resulta necesario. El objetivo declarado es reducir las responsabilidades administrativas que deben asumir los familiares durante esos momentos.

El asesoramiento también interviene al decidir entre entierro e incineración, valorar las opciones de ceremonia o revisar las coberturas de un seguro de decesos.

Más allá del precio, el desafío de los servicios funerarios económicos consiste en que las familias comprendan las decisiones que están tomando. En un sector donde la urgencia y el desconocimiento pueden dificultar la comparación, disponer de información clara resulta tan importante como encontrar un presupuesto asumible.

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