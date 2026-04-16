El coste global de la desinformación es de unos 417.000 millones de dólares anuales, según Sopra Steria

La desinformación ya no es solo un problema informativo, sino económico

Sopra Steria publica la primera y única estimación global del coste económico de la desinformación realizada desde 2019

Los servicios financieros se encuentran especialmente expuestos, según el estudio

La Compañía ha desarrollado capacidades para la detección de fake news y deepfakes, el análisis de redes y la vigilancia reputacional

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, presenta el estudio "The Global Economic Impact of Disinformation", la primera cuantificación completa y multidimensional del impacto económico de la desinformación a escala mundial desde 2019. El informe estima que este fenómeno genera un coste global de unos 500.000 millones de dólares al año, afectando simultáneamente a la estabilidad de los países. En concreto la desinformación habría costado 417.000 millones de dólares a la economía mundial en 2024

La investigación, realizada bajo la supervisión de un comité científico internacional y basada en una metodología inspirada en los protocolos del IPCC, combina un metaanálisis de trabajos existentes, el análisis de casos documentados y una modelización económica. Estudia el impacto de la desinformación en tres grandes verticales: financiero, social y político. El resultado revela un riesgo sistémico con efectos que superan ampliamente el ámbito informativo y que ya están impactando a empresas, consumidores e instituciones.

Impacto financiero : entre 353.500 y 456.400 millones de dólares, impulsado por fenómenos como reseñas falsas, manipulación de mercados, fraudes basados en IA (incluidos deepfakes ) y la economía publicitaria asociada a sitios de desinformación.

: entre 353.500 y 456.400 millones de dólares, impulsado por fenómenos como reseñas falsas, manipulación de mercados, fraudes basados en IA (incluidos ) y la economía publicitaria asociada a sitios de desinformación. Impacto social: hasta 19.900 millones de dólares, con efectos directos en salud pública, salud mental, polarización y erosión de la confianza institucional.

hasta 19.900 millones de dólares, con efectos directos en salud pública, salud mental, polarización y erosión de la confianza institucional. Impacto político: hasta 40.100 millones de dólares, incluyendo interferencias electorales, campañas de propaganda, costes de reorganización electoral y gastos crecientes en mecanismos de protección democrática.

El informe subraya que el sector financiero es uno de los más expuestos a estos riesgos. La razón: la actividad financiera se basa en dos activos fundamentales, la confianza y la información, extremadamente vulnerables a la desinformación; y porque las instituciones financieras están en el centro de los flujos económicos (pagos, e-commerce, inversiones, crédito, etc.).

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CONTACTO: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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