- COTTON USA anuncia que Naciones Unidas designa el 7 de octubre como el 'Día Mundial del Algodón' en su calendario permanente

NUEVA YORK, 4 de octubre de 2021/PRNewswire/ -- Las Naciones Unidas han anunciado que aprobarán la designación del 7 de octubre de cada año como Día Mundial del Algodón en su calendario permanente. Lanzado por primera vez en 2019 en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, el Día Mundial del Algodón sigue creciendo cada año.

En el Día Mundial del Algodón, las partes interesadas de la comunidad algodonera mundial se reúnen para hablar sobre los muchos beneficios del algodón, que son los siguientes:

El algodón se cultiva en más de 70 países y ofrece ingresos a cientos de millones de personas cada año.

Una sola tonelada de algodón proporciona empleo durante todo el año para unas 5 o 6 personas (a menudo en algunos de los lugares más empobrecidos del mundo).

El algodón es el único cultivo agrícola que proporciona tanto alimento como fibra.

El algodón tiene una huella de carbono negativa y se degrada un 95% más que el poliéster en las aguas residuales, lo que ayuda a mantener limpias nuestras tierras y aguas.

El tema del evento para 2021 es 'Algodón para siempre' para celebrar el impacto positivo duradero de la fibra. Una celebración virtual contará con destacados oradores como Bert Jacobs, director ejecutivo y cofundador de Life is Good, y Maxine Bédat, directora de New Standard Institute. Otros expertos de la industria global incluyen Cotton Council International, Viterra India, International Cotton Advisory Committee, Better Cotton Initiative y African Cotton Foundation. Los temas clave incluyen moda responsable, sostenibilidad y la importancia del algodón en países de todo el mundo.

Con el enfoque de la industria del algodón en la sostenibilidad, los asistentes aprenderán sobre el U.S. Cotton Trust Protocol®, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para llevar metas y medidas cuantificables y verificables a la producción de algodón sostenible.

Para aprender más sobre las actividades previstas para el Día Mundial del Algodón, visite www.worldcottonday.com. Siga a #WorldCottonDay en las redes sociales y únase a la conversación global.