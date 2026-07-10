Cottonlock Experience; la nueva forma de vivir la menstruación respetando la microbiota vaginal - Cottonlock

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de julio 2026.- Durante años, los productos menstruales se han elegido casi exclusivamente por su capacidad de absorción, comodidad o precio. Sin embargo, la conversación sobre salud íntima femenina está cambiando. Hoy se sabe que la menstruación no puede separarse del equilibrio de la microbiota vaginal, un ecosistema vivo que cumple una función protectora esencial.

Microbiota vaginal y menstruación: por qué el futuro del bienestar íntimo empieza en lo que se elije cada ciclo

La microbiota vaginal está formada por millones de microorganismos que conviven en equilibrio y ayudan a proteger el entorno íntimo frente a infecciones y alteraciones. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece la disbiosis, un estado asociado a molestias como irritación, picores, sequedad, candidiasis o vaginosis bacteriana, entre otros problemas íntimos. Cottonlock plantea una misión clara: mejorar la salud íntima de la mujer respetando la microbiota vulvovaginal.

Los productos menstruales no son solo productos de absorción

Una mujer puede utilizar aproximadamente 20.000 productos menstruales a lo largo de su vida. Esto supone una exposición repetida en una zona especialmente sensible, donde la mucosa y la piel vulvovaginal pueden reaccionar frente a determinados materiales, perfumes, fibras o tratamientos químicos.

La pregunta ya no es solo “¿absorbe bien?”, sino también: “¿respeta mi cuerpo?”, “¿qué materiales están en contacto con mi zona íntima?” y “¿puede ayudarme a reducir molestias como irritación, picor o sequedad?”.

Ahí es donde Cottonlock Experience propone un nuevo enfoque: vivir dos ciclos menstruales con productos diseñados para respetar la microbiota vaginal y favorecer una menstruación más suave, natural y consciente. La página oficial presenta Cottonlock Experience como una propuesta de “2 ciclos de tratamiento y bienestar interior”, orientada a una experiencia menstrual más cómoda y respetuosa con la microbiota.

Cottonlock Experience: 2 ciclos para escuchar el bienestar íntimo

Cottonlock Experience nace con una idea sencilla: durante dos ciclos, utilizar productos menstruales de algodón orgánico respetuosos con la microbiota vaginal y observar cómo responde el cuerpo.

Citando un estudio clínico a 200* mujeres publicado en Minerva Ginecologica**, evaluó la tolerabilidad de compresas de algodón orgánico y concluyó que este tipo de producto resultó seguro y no perjudicó las actividades fisiológicas de los tejidos evaluados.

Esto refuerza una idea importante: en salud íntima, los materiales importan. Elegir productos más simples, transpirables y sin componentes innecesarios puede ser una decisión relevante para mujeres que buscan reducir molestias recurrentes como irritación, ardor, picor o sequedad.

La experiencia incluye diferentes opciones según las necesidades de cada mujer: Pack Tampones, Pack Compresas, Pack Mixto y Pack Maternidad. La web oficial presenta estos productos dentro de la categoría Cottonlock Experience, pensada para acompañar distintas etapas y preferencias menstruales. No se trata solo de cambiar de producto. Se trata de cambiar de paradigma: pasar de una menstruación gestionada únicamente desde la absorción a una menstruación entendida desde el cuidado, la prevención y el respeto por el equilibrio íntimo.

Algodón orgánico, sin perfumes ni cloro: menos exposición innecesaria

Uno de los grandes diferenciales de Cottonlock es el uso de algodón orgánico certificado y materiales pensados para pieles sensibles. En su página de tecnología, la marca explica que sus tampones cuentan con un núcleo absorbente recubierto por un velo de seguridad de algodón orgánico, fabricado sin perfumes ni blanqueantes con cloro.

Además, Cottonlock indica que su algodón orgánico está cultivado sin pesticidas, herbicidas ni fertilizantes químicos, y blanqueado sin cloro. Los productos están formulados con materiales hipoalergénicos y son ecológicos, lo que convierte a Cottonlock en una alternativa especialmente interesante para mujeres con sensibilidad, irritación recurrente o preocupación por la composición de sus productos íntimos.

Menstruar mejor empieza por elegir mejor

La menstruación forma parte de la vida íntima de millones de mujeres. Pero no todos los productos menstruales son iguales, ni todos tienen el mismo impacto sobre la experiencia corporal de cada ciclo.

Cottonlock Experience propone una forma diferente de vivir la menstruación: dos ciclos para observar, sentir y reconectar con el bienestar íntimo desde productos diseñados para respetar la microbiota vaginal.

Porque cuidar la salud íntima no empieza cuando aparece una molestia. Empieza antes: en cada elección, en cada ciclo y en cada producto que entra en contacto con el cuerpo.

Cottonlock Experience y 2 ciclos de bienestar interior.

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* Los datos de un estudio clínico realizado en 200 usuarias de compresas sintéticas convencionales que presentaban fenómenos irritativos durante y después del ciclo menstrual muestran que el uso de compresas de algodón orgánico puede reducir o incluso prevenir cualquier síntoma de la piel y las mucosas relacionado con la irritación vaginal, como eritema y edema, así como fenómenos de picor, escozor y sequedad.

** Mori, M., Praticò, A., Villa, R., Buzzella, A., Vicini, R., Busoli Badiale, S., Pastoris, O., Angelinetta, C., & Barbieri Carones, M. (2018). Evaluation of safety and skin tolerability of organic cotton pads in case of irritative vulvitis. Minerva Ginecologica, 10 Jul. (6) - , 729–737. doi.org/10.23736/S0026-4784.18.04338-1



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