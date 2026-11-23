Cottonlock reivindica el cuidado materno durante el posparto - Cottonlock

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre.- Comprender este vínculo permite abordar el nacimiento desde otra perspectiva. También invita a recordar que la madre necesita atención, comodidad y apoyo durante el posparto, una etapa que cada mujer vive de manera distinta.

El bebé acaba de quedarse dormido. Sobre la mesa hay un vaso de agua y algo de comida que lleva un rato esperando. Cuando parece posible levantarse, surge la duda de si aprovechar ese rato para recoger, responder a los mensajes o descansar. En esta escena imaginada, tan cotidiana como poco visible, las necesidades de la madre van quedando para después.

Hablar del nacimiento implica mirar también a esa mujer. A su cuerpo, a sus preguntas y a todo lo que necesita mientras aprende a cuidar. La transmisión de microbiota es una parte de esta historia, pero comprenderla no debería convertirse en otra exigencia.

*(Bogaert et al., 2023a)

Qué significa ese cerca del 60 %



Un estudio publicado en Cell Host & Microbe en 2023 analizó la transmisión de microbiota en 120 parejas de madres y bebés durante el primer mes de vida. Los investigadores estimaron que, de media, el 58,5% la composición de la microbiota infantil podía atribuirse a las comunidades microbianas maternas estudiadas (Bogaert et al., 2023a).

De ahí procede la expresión cerca del 60 %. Es una estimación media de esa investigación, no un porcentaje idéntico para todos los bebés.

Además, el dato incluye diferentes fuentes maternas, como la piel, la leche, la vagina y el intestino. No significa que ese porcentaje proceda exclusivamente de la microbiota vaginal ni que toda esa transmisión ocurra durante el parto.

El parto vaginal es una vía de transmisión

Durante el nacimiento por vía vaginal se produce una transferencia de microorganismos maternos al bebé. Sin embargo, la investigación describe distintas vías de transmisión y diferencias en la contribución de cada fuente según la forma de nacimiento. También observó aportaciones maternas en bebés nacidos por cesárea.

Estos resultados ayudan a entender un proceso biológico complejo. No ofrecen una medida del cuidado, del vínculo afectivo ni de cómo una mujer ha vivido su parto.

Conocer esta información puede despertar curiosidad, pero también preguntas. Merece comunicarse con contexto, sin convertir la forma de nacer en una clasificación de madres ni presentar un único recorrido como el adecuado para todas.

Después del nacimiento, la madre sigue necesitando cuidados

Preparar la llegada de un bebé suele implicar pensar en ropa, pañales y un lugar donde dormir. Las necesidades de la madre pueden quedar menos definidas. También importa prever qué le facilitará el día, quién preparará la comida o cómo tendrá un momento de intimidad.

El posparto también tiene una dimensión cotidiana. Disponer de prendas cómodas y tener a mano los objetos que se utilizan puede evitar pequeñas complicaciones. Pero contar con alguien que se encargue de una tarea completa puede resultar igual de importante.

Una visita, por ejemplo, puede preguntar qué hace falta y ocuparse de la compra, sin esperar que la madre organice además el encuentro.

Cottonlock y la preparación práctica del posparto

El Pack Maternidad de Cottonlock ha sido diseñado por una matrona y reúne productos para el cuidado cotidiano durante el posparto: compresas posparto en versiones Normal y Extra, compresas, salvaslips y discos de lactancia de tela reutilizables.

Tener estos productos reunidos puede facilitar los preparativos de esta etapa, siempre dejando espacio a las preferencias y necesidades de cada mujer.

Amar y necesitar una pausa

Más allá de los preparativos, la maternidad puede traer emociones que parecen difíciles de conciliar. Se puede sentir ternura y cansancio, agradecer la compañía y desear silencio, disfrutar del bebé y echar de menos un espacio propio.

Reconocer esa mezcla permite hablar con más honestidad. La culpa puede aparecer cuando la experiencia no coincide con lo imaginado, especialmente si se esperaba disfrutar de cada momento o saber siempre qué hacer.

Aprender también incluye ajustar expectativas, cambiar planes y expresar lo que está resultando difícil. Cada maternidad tiene su ritmo, sus apoyos y sus dificultades. Ninguna escena aislada cuenta toda la historia.

Cuidarse con apoyo y sin otra lista de obligaciones

El autocuidado puede ser algo tan sencillo como comer con calma, posponer una tarea o pedir un rato de compañía. También puede consistir en conservar una conversación, un interés o un pequeño proyecto propio.

Para que ese espacio exista, los cuidados necesitan repartirse. Cuando hay otra persona corresponsable, asumir tareas incluye recordar, preparar y resolver, además de ejecutarlas. Las amistades, la familia y los recursos disponibles también pueden formar parte de una red, aunque no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades.

La madre merece atención por sus propias necesidades. Hacerles espacio permite vivir esta etapa con más compañía y menos exigencia, sin pedirle que convierta cada dificultad en un aprendizaje.

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