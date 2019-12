COMUNICADO: COUNTDOWN, una colaboración global masiva para afrontar la crisis climática impulsada por TED y diferentes líderes (2)

Publicado 06/12/2019 13:29:52 CET

Countdown es una asociación entre TED y Future Stewards, que cuenta con el apoyo de una creciente red de organizaciones asociadas, entre las que se incluyen YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=2329965976&u...], C40 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=863403967&u=...], Pacto Mundial de Alcaldes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=1198757136&u...], Climate Reality Project [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=3917573208&u...], Climate Leadership Initiative [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=2904541361&u...], Global Citizen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=2408816950&u...] y Project Drawdown [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=4202222542&u...]. A nivel individual, también se contará con la participación de los climatólogos Johan Rockström, del Centro de Resiliencia de Estocolmo en Suecia; Hoesung Lee, presidente del IPCC y Catedrático de la Escuela de Posgrado de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Corea; y Katharine Hayhoe, científica atmosférica y directora del Centro de Ciencias del Clima de la Universidad Tecnológica de Texas. Además de ellos también participan Pierce Brosnan, Don Cheadle, Leonardo DiCaprio, Ava DuVernay, Davis Guggenheim, Jimmy Kimmel, Julia Louis-Dreyfus, Norman y Lyn Lear, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo y Meg Ryan.

Entre los líderes que se reunieron hoy para presentar Countdown estuvieron: Chris Anderson, director de TED; Christiana Figueres, anteriormente secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante las negociaciones de París; António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Tshering Tobgay, ex primer ministro de Bután; Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos; Jessica Walsh de &Walsh, que creó la parte visual de la campaña; el actor y activista ambiental Mark Ruffalo; Ted Halstead, presidente y consejero delegado de Climate Leadership Council; y Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor de Sapiens.

"Para cambiar el rumbo del clima será necesaria una respuesta sin precedentes en todos los niveles de la sociedad, incluidos un liderazgo político valiente, una visión empresarial transformadora, audacia filantrópica y un compromiso ciudadano a gran escala", afirmó Chris Anderson, director de TED. "Nos enfrentamos a una crisis climática que nos amenaza a todos, y aunque TED nunca antes ha abordado así un tema específico, concluimos que ya no es suficiente con difundir ideas. Ciertos problemas exigen una acción urgente, que es lo que nos ha impulsado a tomar la que será la iniciativa más ambiciosa jamás emprendida por esta organización. Y esto solo es posible gracias a que muchos socios extraordinarios se han unido a la creciente coalición Countdown para sentar las bases necesarias".

"Abordar el cambio climático y tomar medidas colectivas inmediatas no solo es imperativo, sino que también es en beneficio de todos. Nunca un tema ha sido más oportuno, más urgente y más importante para todos", afirmó Christiana Figueres, socia fundadora de Future Stewards y Global Optimism y coautora del próximo libro The Future We Choose. "Countdown invitará a la creatividad, el ingenio y el optimismo tenaz de todo el mundo a que nos ayuden a afrontar el enorme reto de reducir las emisiones mundiales a cero, lo que incluye ir más allá de los combustibles fósiles, eliminar los residuos y reforestar la Tierra. Debemos tener una visión valiente para inventar un futuro regenerativo que podamos elegir crear, y Countdown nos ayudará a lograrlo".

"Me preocupa el cambio climático porque es, como lo llaman los militares, 'un multiplicador de amenazas'. Afecta a temas como la pobreza y el hambre, las enfermedades, la falta de acceso al agua potable, incluso la inestabilidad política, y los agrava o amplifica", afirmó Katharine Hayhoe, científica atmosférica y directora del Centro Climático de la Universidad Tecnológica de Texas. "Por eso, para preocuparnos por un clima cambiante, no tenemos que ser un cierto tipo de persona. Un termómetro no es azul o rojo, liberal o conservador. Marca el mismo número sin importar cómo votemos, y a todos nos puede afectar el resultado de un clima cambiante. No, para preocuparnos por un clima cambiante, solo necesitamos ser seres humanos que viven en el planeta Tierra".

"Más de 1000 de las empresas más grandes del mundo han mostrado un valiente compromiso respecto a la acción climática a través de las iniciativas de nuestros socios de la coalición. Muchas más de 100 concuerdan en que la ciencia dice que es necesario para limitar el aumento de 1,5 °C de la temperatura mundial", afirmó Steve Howard, copresidente del Consejo de Coalición We Mean Business [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2660902-1&h=2848036732&u...]. "No perdemos de vista que la crisis climática se ha arraigado, y que nos obligará a todos a estar a la altura de este desafío. Ahora es el momento de que las empresas de todo el mundo sean más ambiciosas en materia de cambio climático para que podamos construir un futuro mejor de forma más rápida".

"Nos estamos quedando sin tiempo para resolver la crisis climática", afirmó el exvicepresidente Al Gore. "Las soluciones están ahí y millones de ciudadanos del mundo piden que se tomen medidas. Countdown está en una posición única para aprovechar este impulso y movilizar las mejores ideas en todas las regiones del mundo para hacer frente a esta amenaza existencial para la humanidad. En un momento en el que nos acercamos a un año crucial para tomar acciones climáticas en los EE. UU. y en todo el mundo, este esfuerzo no podría ser más importante ni más oportuno".

"No podemos cambiar el rumbo de la crisis climática a menos que trabajemos con los sectores y los límites urbanos. Asimismo, debemos lograr un apoyo masivo para las medidas necesarias para reducir las emisiones, fortalecer la salud mundial y construir una economía de energía limpia que funcione para todos", afirmó el presidente del C40 y alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. "Los años 2020 serán una década decisiva para la preservación de nuestro planeta, y me enorgullece liderar el C40, ya que desempeña un papel crucial en esta lucha. Juntos, con todos los que participan en Countdown, podemos llevar la lucha por el clima, la prosperidad inclusiva y la justicia ambiental a todas las comunidades".

