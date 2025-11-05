Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL y más liderarán Games of the Future 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para impulsar la última evolución en el mundo de los videojuegos, Phygital International (PI), titular exclusivo de los derechos y custodio de los Games of the Future (GOTF), anuncia hoy los títulos que formarán parte de los Games of the Future 2025 en Abu Dhabi, del 18 al 23 de diciembre.

Combinando la velocidad y la potencia del deporte tradicional con la habilidad y el dramatismo de los esports, los Games of the Future 2025 mostrarán la cúspide de la competición phygital. Atletas y aficionados disfrutarán de un formato único que fusiona desafíos del mundo real con algunos de los videojuegos más emblemáticos del mundo a través de 11 disciplinas.

Counter-Strike 2, el legendario shooter táctico será la pieza central de la competición Phygital Shooter, donde la precisión, la estrategia y el trabajo en equipo de los jugadores se pondrán a prueba bajo una intensa presión. Counter-Strike 2, un icono mundial del gaming competitivo, encenderá el escenario digital del torneo con su intensidad característica y su legado de acción trepidante. Junto a él, Dota 2, el emblemático título de arena de batalla multijugador en línea, desafiará a los equipos en la competición MOBAPC, para demostrar su dominio táctico y resiliencia, demostrando por qué sigue siendo uno de los títulos de esports más longevos y respetados de todos los tiempos.

Fortnite, la sensación mundial, con su inmensa comunidad global y su impacto cultural, encabezará la disciplina Battle Royale. Su mezcla dinámica de supervivencia y acción de alta intensidad garantizará una competición llena de tensión, donde solo un club quedará en pie para llevarse la corona. . Fatal Fury: City of the Wolves, una de las franquicias más legendarias en la historia de los juegos de lucha, añadirá un tipo de espectáculo diferente, combinando precisión, reflejos y destreza táctica para determinar al campeón definitivo durante la fase digital de la disciplina Phygital Fighting.

Junto a estos títulos emblemáticos, durante estos Games of the Future 2025, la disciplina Phygital Football contará en su area digital, con el intenso y revolucionario título de fútbol UFL. Para aumentar la emoción, el 3on3 Freestyle será la disciplina principal del Phygital Basketball, aportando su característico estilo urbano y su ritmo de juego vertiginoso al torneo. Juntas, estas dinámicas disciplinas fusionarán el juego virtual con la acción del mundo real, permitiendo a los atletas alternar fluidamente entre partidos digitales y desafíos en el campo, ofreciendo una exhibición trepidante de habilidad, estrategia y trabajo en equipo que redefine la competición en la era phygital.

"Contar con estos títulos icónicos para los Games of the Future 2025 marca un hito tanto para los videojuegos como para el deporte", afirmó Nis Hatt, consejero delegado de PhygitalInternational. "Aquí es donde el atletismo de élite se une a la creatividad y la energía de los videojuegos competitivos para crear algo verdaderamente extraordinario, demostrando que el deporte phygital no es solo el siguiente capítulo, sino el futuro de la competición global".

Al combinar algunos de los videojuegos más emblemáticos y reconocidos a nivel mundial con la energía de las competiciones deportivas en vivo, GOTF 2025 ofrecerá un espectáculo deportivo sin precedentes. Del 18 al 23 de diciembre, en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi (ADNEC), el torneo líder mundial de deportes phygital reunirá a los mejores atletas phygital del mundo durante seis días de competición, innovación y entretenimiento. Además de los torneos, los aficionados podrán disfrutar de experiencias inmersivas de realidad virtual, tecnología deportiva de vanguardia, muestras culturales y zonas interactivas para fans diseñadas para celebrar la fusión de los mundos físico y digital y crear una experiencia inolvidable.

