counterTEN amplía su equipo de liderazgo para acelerar el crecimiento global en música y deportes

Michael Gleeson nombrado consejero delegado para impulsar la expansión y el lanzamiento de la música latina en Europa; el fundador Steve Shulman asume el rol de director de tecnología para liderar la innovación en IA y blockchain

SAN DIEGO, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- counterTEN, la primera plataforma de participación de aficionados impulsada por blockchain en música y deportes (que ofrece acceso, recompensas e identidad directamente a través de Apple y Google Wallet) anunció hoy una expansión estratégica de su equipo de liderazgo.

Con esta expansión de liderazgo, el fundador de counterTEN, Steve Shulman, asumirá el cargo de director de Tecnología, lo que le permitirá dedicar su experiencia a escalar las tecnologías clave de la plataforma, impulsar la innovación en IA y definir la visión de producto a largo plazo de la compañía. Continuará formando parte de la Junta Directiva.

La compañía también anunció el nombramiento de Michael Gleeson como consejero delegado. Con más de 20 años de experiencia en el crecimiento de empresas tecnológicas de alto crecimiento, Gleeson ha sido uno de los primeros inversores y asesores de counterTEN, desempeñando un papel clave en la definición de su hoja de ruta estratégica.

Antes de unirse a counterTEN, Gleeson estableció y amplió la operación comercial en GenMark Diagnostics y, durante la siguiente década, dirigió funciones clave de generación de ingresos que contribuyeron a la exitosa adquisición de la empresa.

Como consejero delegado, Gleeson liderará la expansión global de counterTEN en la industria del entretenimiento en vivo, acelerará el crecimiento en sus verticales de música y deportes, profundizará las asociaciones con promotores, lugares, titulares de derechos deportivos y marcas, y construirá un equipo de alto rendimiento e impulsado por el impacto.

"Fundé counterTEN para reimaginar cómo los fans conectan con las experiencias que les encantan y para abrir nuevos canales de alto impacto para que las marcas y los organizadores los conecten sin interrumpir lo que hace que esos momentos sean especiales", explicó Steve Shulman, fundador y director de tecnología de counterTEN. "Contar con el liderazgo adecuado ha sido una prioridad absoluta. Con Mike ahora a bordo, me entusiasma centrarme plenamente en escalar nuestra infraestructura de IA e impulsar la innovación que expande los límites de la interacción con los fans".

"Steve y su equipo han creado una plataforma increíble que demuestra que la experiencia de los fans y la participación de la marca no tienen por qué estar reñidas", afirmó Michael Gleeson, consejero delegado de counterTEN. "Estoy totalmente comprometido con la globalización de counterTEN y con la colaboración con nuestros clientes para construir conexiones más profundas y basadas en datos con los fans que realmente generen un impacto positivo".

counterTEN se prepara para un importante lanzamiento en un mercado europeo de entretenimiento en vivo de primer nivel, centrado en la música latina. Los detalles del lanzamiento, incluyendo una alianza estratégica emblemática, se anunciarán en los próximos meses.

counterTEN es una plataforma patentada de experiencia para fans y activación de marca que reimagina cómo acceder, personalizar y monetizar las experiencias de música y deportes en vivo. Mediante credenciales digitales protegidas por blockchain, enviadas directamente a Apple y Google Wallet (sin necesidad de app ni contraseña), counterTEN potencia experiencias inmersivas para los fans en cada punto de contacto. La plataforma permite a artistas, organizadores y marcas generar nuevas fuentes de ingresos, fidelizar a sus fans e impulsar un impacto medible antes, durante y después de los eventos.

