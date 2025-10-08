Covation Biomaterials destaca los logros de CovationBio® bioPTMEG en K-Show 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

DUSSELDORF, Alemania, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC ("CovationBio "), una empresa de biomateriales con tecnología avanzada en la industria de materiales de origen biológico, se complace en compartir los hitos del proyecto y las actualizaciones de su innovación más reciente, CovationBio bioPTMEG en K 2025, la feria comercial líder a nivel mundial para plásticos y caucho.

Anunciado por primera vez en ChinaPlas en abril de 2025, CovationBio bioPTMEG es un politetrametilen éter glicol (PTMEG) avanzado y sostenible que ofrece un alto rendimiento con emisiones de producción significativamente menores en comparación con los materiales de origen fósil.

"Gracias al trabajo continuo con nuestros clientes, estamos logrando hitos importantes para alcanzar el objetivo de comercializar bioPTMEG. En concreto, CovationBio bioPTMEG, un producto PTMEG sostenible que utiliza tecnología avanzada y ofrece el máximo rendimiento con el menor impacto ambiental, redefine realmente las posibilidades de los materiales de origen biológico", afirmó Feifeng You, presidente de CovationBio.

CovationBio bioPTMEG es una alternativa de origen biológico al PTMEG de origen fósil, que ayuda a los clientes a reducir su dependencia de materiales no renovables y a mantener la durabilidad y resiliencia esperadas en aplicaciones de alto rendimiento como elastano, poliuretanos y elastómeros termoplásticos.

Algunas de las ventajas de sostenibilidad superiores que ofrece incluyen:

una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los proveedores tradicionales de origen fósil;

un producto 100% de origen biológico, obtenido a partir de recursos renovables anualmente;

el uso de materias primas como las mazorcas de maíz, que no compiten con las fuentes primarias de alimentos;

una menor dependencia del uso de combustibles fósiles no renovables.

rendimiento de transición gradual que permite a los clientes finales cambiar a materias primas de origen biológico sin necesidad de realizar cambios importantes en el proceso.

Como se anunció previamente en ChinaPlas 2025, se espera que la construcción de una planta de fabricación dedicada al bioPTMEG CovationBio esté terminada mecánicamente a finales de 2025. Está ubicada en la provincia de Jiangsu, Qidong. La producción comercial comenzará en el primer semestre de 2026.

En línea con el tema de la K Show de este año, "¡El poder de los plásticos! Ecológico, inteligente y responsable", nuestro equipo de Covation Biomaterials está listo para compartir más información sobre cómo el bioPTMEG CovationBio puede integrarse en materiales de alto rendimiento como TPU, PU, COPE, COPA y spandex para impulsar estrategias de sostenibilidad con nuestros socios de la cadena de valor en múltiples aplicaciones.

Visite al equipo en el pabellón 5, expositor C07-1.

El 10 de octubre de 2025, el doctor Mosha Zhao, director global de Marketing de la Plataforma C4, y el doctor Dan Slanac, director global de Tecnología de CovationBio, presentarán esta iniciativa de innovación que transforma las materias primas de origen biológico no alimentario en materias primas renovables: Redefinir lo posible para reducir la huella de carbono en la Conferencia de los Días de Desayuno de Negocios sobre Bioplásticos (Centro de Congresos, Sala 1).

Si está interesado en obtener más información, contáctenos en bioPTMEG@covationbio.com.

Aviso legal: Las declaraciones anteriores se extraen del análisis del ciclo de vida (ACV) del producto y su rendimiento se basa en pruebas realizadas por Covation Biomaterials LLC y TrueNorth Collective LLC.

Acerca de CovationBio

Fundada en 2022 en Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC es una empresa de biomateriales con tecnología avanzada en la industria de materiales de origen biológico, que ofrece una cartera de productos con soluciones sostenibles de alto rendimiento. La empresa se basa en el sólido legado de DuPont de innovación científica pionera y continúa ofreciendo soluciones innovadoras a gran escala en múltiples industrias, como la textil, las alfombras, la cosmética, la alimentación y el envasado. A través de las líneas de productos Sorona, Susterra y Zemea, la misión de CovationBio es ofrecer componentes básicos que permitan a los clientes ofrecer productos de origen biológico accesibles para todos. Covation, CovationBio, Sorona, Susterra y Zemea son marcas comerciales de Covation Biomaterials LLC o sus filiales. Para obtener más información sobre Covation Biomaterials, visite CovationBio.com y síganos en WeChat, LinkedIn, Instagram y Facebook.

