Coventry y Alan Buerger solicitan la desestimación de la demanda contra Abacus

La moción subraya que las reclamaciones de Abacus carecen de fundamento, dado que Lapetus, su principal proveedor de esperanza de vida, cerró sus puertas el 31 de agosto

FORT WASHINGTON, Pa., 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Coventry First LLC ("Coventry") y su cofundador y presidente ejecutivo, Alan H. Buerger, anunciaron hoy la presentación de una moción de desestimación de la demanda interpuesta por Abacus Global Management, Inc. ("Abacus") (NASDAQ: ABL) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida el 29 de agosto de 2025. La moción de desestimación completa se puede consultar aquí.

En la presentación, Coventry y Buerger opinan que la demanda de Abacus es un intento de silenciar el debate constitucionalmente protegido. Como dice la moción:

"La Primera Enmienda expresa 'un profundo compromiso nacional con el principio de que el debate sobre asuntos públicos debe ser libre, sólido y abierto'. Sin embargo, Abacus pretende invertir ese principio. Ante las críticas sobre los graves problemas que ella misma ha creado, Abacus presentó esta demanda sin fundamento para silenciar a quienes han destacado la verdad o expresado sus opiniones constitucionalmente protegidas. Eso no puede hacerlo".

La moción también destaca que Abacus invirtió y dependió en gran medida de Lapetus Solutions, Inc. ("Lapetus") como su principal proveedor de servicios de esperanza de vida, pero Lapetus anunció públicamente el cierre de todas sus operaciones a partir del 31 de agosto de 2025. Este hecho subraya las preocupaciones planteadas con respecto a las prácticas de Abacus y la importancia de un debate abierto sobre el sector de las pólizas de vida.

"La queja de Abacus es un intento de silenciar un debate sólido sobre cuestiones importantes que afectan al sector de las pólizas de vida, incluida la fiabilidad de las estimaciones de esperanza de vida", declaró Buerger. "La transparencia en la divulgación de información favorece los intereses de los inversores, los organismos reguladores y el mercado de las pólizas de vida en su conjunto, y la Primera Enmienda protege el derecho a expresar opiniones e inquietudes, en particular en asuntos de interés público".

