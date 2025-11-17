Coverflex lanza el eBook 'De KPIs a personas: ¿por qué la salud mental es clave?'

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo recurso práctico, accesible y de descarga gratuita, está desarrollado junto a Therapyside, para orientar a los profesionales de Recursos Humanos en las políticas de salud mental para empleados

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

En España, las bajas laborales por trastornos emocionales han aumentado un 490% entre 2018 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El estrés grave se ha disparado un 230%, los trastornos de ansiedad un 120% y la depresión se ha convertido en la principal causa de incapacidad laboral de larga duración, con una media de 168 días por baja.



Un mes después de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, estos números recuerdan que detrás hay personas reales que llegan a un punto crítico y no siempre tienen la respuesta que necesitan. La salud mental en el trabajo no significa una falta de compromiso ni es incompatible con ser un buen profesional, lo que importa es detectarla y poner los recursos necesarios para ayudar a las personas que lo sufren.



Para poder dar respuesta a esta lacra social y en plena era de la transformación digital, Coverflex, plataforma integral de retribución flexible, beneficios y compensación para empleados, junto con Therapyside, startup pionera en servicios de psicología online, han publicado el eBook De KPIs a personas: ¿por qué la salud mental es clave?, un nuevo recurso práctico, accesible y de descarga gratuita, destinado a orientar a los profesionales de Recursos Humanos.



"Nuestro objetivo con el nuevo eBook es acercar la realidad de la salud mental a las empresas para que implementen políticas de bienestar que sean útiles para los empleados. Si una persona está mal, queremos ayudarla para que pueda acceder a información y recursos que de verdad le ayuden. Que no tenga que investigar por su cuenta o exponer su situación más de lo necesario", señala Julia Abarca, Country Manager de Coverflex en España.



Cinco claves para ayudar a los empleados

El nuevo ebook analiza cinco factores que se deberían tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de beneficios destinados a la salud mental.



1.- Hablar sin miedo: Según Coverflex, normalizar la conversación sobre salud mental no significa convertir la oficina en una sesión de terapia grupal. Se trata de reconocer que el trabajo tiene un impacto emocional, y que el estrés y la ansiedad existen. Hablar de ello sin miedo cambia por completo la cultura de una empresa.



¿Cómo abordarlo? El libro propone hacerlo de manera orgánica, a través de campañas internas desde una newsletter corporativa, crear espacios de escucha activa, o contar con personas con cierta visibilidad en la empresa que hayan pasado por un mal momento, será de gran ayuda para mostrar que todo el mundo es vulnerable.



2.- Flexibilidad real: Se trata de una asignatura pendiente que todavía no ha llegado a cumplirse en su totalidad. Muchas veces se habla de flexibilidad laboral, pero no llega a ser tan real: exigir presencialidad sin motivo, alargar horarios o cargar el día de reuniones innecesarias, puede tener consecuencias en la salud mental de los equipos. Según destaca el eBook, "cuando alguien puede organizar su jornada de forma autónoma, conciliar con naturalidad y trabajar donde sea más productivo, no solo se siente mejor: también rinde más".



Una flexibilidad real permite mejores resultados al reducir el agotamiento, aumentar la autonomía y sobre todo, consigue atraer y retener talento.



3.- Beneficios que de verdad cuentan: En España, los planes de compensación flexible ganan cada vez más protagonismo como herramienta clave en el bienestar de los empleados. Pero deben tratarse de beneficios con sentido, capaces de mejorar necesidades reales y la salud mental es una de ellas.



En este sentido, el nuevo recurso ofrece una propuesta innovadora que incluye:



• Acceso a terapia psicológica profesional, presencial u online.



• Programas de coaching o desarrollo personal.



• Mindfulness y gestión emocional.



• Días libres para descanso necesario y autocuidado



• Bienestar integrado en la jornada como deporte, pausas activas, voluntariado corporativo, etc.



4.- Mánager con súper poderes: Un buen líder puede detectar señales sobre problemas de salud mental en su equipo, agotamiento, estrés, tristeza, etc. Es, además, una necesidad estratégica que estén bien formados, especialmente en escucha activa y empatía.



Cuando los mánager saben escuchar y gestionar el bienestar de su equipo, los resultados se notan rápido:



• Se reducen los conflictos.



• Aumenta el interés por permanecer en la empresa.



• Mejora el engagement.



• Previene las bajas



5.- Políticas claras y asequibles: La salud mental en el trabajo necesita políticas concretas, recursos visibles y comunicación que se entienda de verdad. Para ello, es importante ponerlo por escrito, de forma sencilla, de nada servirán documentos largos llenos de tecnicismos que nadie lee, Desde Coverflex recomiendan que estos sean de fácil acceso en la intranet, en el onboarding o con recordatorios periódicos.



Otro punto caliente de una buena política de bienestar es la capacidad para medir resultados. La salud mental se puede y se debe medir, con indicadores que den pistas sobre cómo está el equipo y si las acciones establecidas están sirviendo de algo. Algunas herramientas útiles son la elaboración de encuestas internas de clima y bienestar, el feedback anónimo pero continuo, la puesta en marcha de focus groups donde se hable y escuche en profundidad sobre el bienestar en las compañías.



En definitiva, las políticas de salud mental deben ser reales, pensadas para las personas, revisadas con regularidad para ajustar lo que no está funcionando y añadir lo que falta. Después de todo, las mejores políticas son las que se construyen escuchando.



Una alianza para impulsar el bienestar emocional en las empresas

Además de la elaboración conjunta de un eBook sobre salud mental y bienestar laboral, Coverflex y Therapyside han sellado un acuerdo de colaboración por el que la startup de psicología online pasa a formar parte del ecosistema de beneficios que ofrece la plataforma de retribución flexible.



Therapyside, pionera en el ámbito de la psicología digital, conecta a pacientes, psicólogos y empresas para facilitar el acceso a un apoyo psicológico de calidad. Con esta alianza, ambas compañías refuerzan su compromiso con el bienestar emocional, ofreciendo a personas y organizaciones la posibilidad de acceder a terapia en un espacio seguro y privado, desde cualquier lugar, en cualquier momento y de forma accesible.







