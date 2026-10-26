Coway Airmega Mighty2, incluido en la lista de las mejores invenciones de 2026 de TIME

El sucesor de nueva generación del purificador de aire más vendido de Coway redefine el cuidado del aire en interiores mediante una filtración mejorada, un funcionamiento ultrasilencioso y automatización inteligente.

Respaldado por una trayectoria de 12 años como la opción preferida de NYT Wirecutter —incluido en su Salón de la Fama—, este modelo de nueva generación consolida el éxito global de Coway.

Destacado por la revista TIME como 'el purificador de aire de doble función', combina un sistema de filtración de tres etapas, monitoreo láser en tiempo real de partículas PM1, PM2.5 y PM10, un consumo energético un 20 % menor y un funcionamiento extremadamente silencioso de 19 dB.

Galardonado con los tres premios de diseño más prestigiosos a nivel mundial: Red Dot, iF e IDEA.

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Coway, la empresa líder en tecnología de bienestar de Corea del Sur, anunció que su purificador de aire insignia, el Airmega Mighty2 (AP-1512N), ha sido incluido en la lista TIME's Best Inventions of 2026, en la categoría de Hogar.

Para elaborar la lista de este año, TIME solicitó propuestas a sus editores y corresponsales en todo el mundo, y evaluó a cada candidato basándose en factores clave como la originalidad, la eficacia, la ambición y el impacto. En su artículo, TIME elogió al Airmega Mighty2 como 'el purificador de aire de doble función', destacando su capacidad para realizar, de manera integrada, tanto una potente purificación del aire como el monitoreo en tiempo real de la calidad del aire en interiores.

Este reconocimiento constituye un hito importante que reafirma la sólida trayectoria tecnológica de Coway y su consolidada autoridad de marca en el mercado global de purificadores de aire. Basándose en el legado de una década de su predecesor (Airmega Mighty AP-1512HH) elegido durante 12 años consecutivos como la mejor opción por NYT Wirecutter e incluido en 2026 Hall of Fame, el Airmega Mighty2 eleva la experiencia de cuidado del aire en interiores para una nueva generación, combinando una fiabilidad demostrada con una gran facilidad de uso y una estética moderna.

Diseñado para espacios de medianos a grandes, el Airmega Mighty2 ofrece un rendimiento potente y energéticamente eficiente, adaptado a las necesidades de los hogares actuales:

Filtración mejorada de 3 etapas: cuenta con un filtro HEPA mejorado (20 % más grande) y un filtro de carbón activado de alta calidad (45 % más grande) para capturar alérgenos, polvo, moho, polen, vapores de cocina y humo de incendios forestales.

cuenta con un filtro HEPA mejorado (20 % más grande) y un filtro de carbón activado de alta calidad (45 % más grande) para capturar alérgenos, polvo, moho, polen, vapores de cocina y humo de incendios forestales. Sensor láser MegaScan™: detecta con precisión partículas en PM1, PM2.5 y PM10, mostrando lecturas numéricas de la calidad del aire en tiempo real y un indicador LED de 4 colores.

detecta con precisión partículas en PM1, PM2.5 y PM10, mostrando lecturas numéricas de la calidad del aire en tiempo real y un indicador LED de 4 colores. 20 % menos de consumo de energía y funcionamiento silencioso de 19 dB: consume sólo 56 W y funciona tan silenciosamente como 19 decibelios para una máxima eficiencia energética y entornos de sueño tranquilos.

consume sólo 56 W y funciona tan silenciosamente como 19 decibelios para una máxima eficiencia energética y entornos de sueño tranquilos. Diseño galardonado: se integra perfectamente en interiores modernos, ganando un gran premio en los tres premios de diseño más importantes del mundo en 2026: Red Dot, iF e IDEA.

"El reconocimiento en la lista de las Mejores Invenciones de 2026 de TIME valida nuestro compromiso de combinar un rendimiento de filtración superior con un diseño inteligente centrado en el usuario", afirmó un representante de Coway. "Nos entusiasma ver que nuestra innovación más reciente en el cuidado del aire recibe este reconocimiento a nivel mundial, mientras nos preparamos para llevar esta experiencia galardonada a aún más consumidores en todo el mundo".

El Airmega Mighty2 ya está disponible en Norteamérica a través de Cowaymega.com; su lanzamiento en Europa y Australia está previsto para el primer trimestre de 2027.

Para obtener más información sobre los productos de Coway, visite las tiendas regionales oficiales de Coway en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y Australia. También estará disponible Amazon Brand Store (Europa) y Amazon Brand Store (Australia) de Coway.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Fundada en Corea en 1989, Coway (KRX: 021240), la "empresa de soluciones para una vida major", es un innovador líder a nivel mundial, dedicado a mejorar la vida cotidiana mediante electrodomésticos de vanguardia para el hogar y soluciones de bienestar de alta gama. Reconocida por sus purificadores de agua, purificadores de aire y bidés líderes en el sector, Coway ha ampliado su oferta con BEREX, su marca premium centrada en el descanso y el bienestar, impulsando el sector del estilo de vida a nivel global con colchones inteligentes y sillones de masaje de última generación. Respaldada por una intensa labor de investigación y una ingeniería galardonada, Coway continúa expandiendo su actividad en mercados clave, como Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa. Para obtener más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

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