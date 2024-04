La coyuntura europea ofrece un escenario óptimo para impulsar la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma luso-española Sudoeste Ibérico en Red, que cuenta con el apoyo de más de 32.000 entidades y particulares, celebra un nuevo foro el próximo 6 de mayo en Madrid con el que busca unir compromisos políticos y territoriales para hacer realidad la conexión directa en tren entre Madrid y Lisboa siguiendo las directrices de la UE

Madrid, 30 de abril de 2024.- El Corredor Sudoeste Ibérico, entendido como una conexión ferroviaria entre Madrid-Lisboa, sigue sin ser una realidad en 2024. Que no exista todavía esta conexión directa en tren entre estas dos capitales europea ha llevado a la plataforma luso-española Sudoeste Ibérico en Red, a reiterar su reivindicación para su creación, manteniendo la firme intención de impulsar y hacer realidad este proyecto tan necesario. Esta iniciativa, el pasado año, dio un paso más con la firma del ‘Manifiesto al impulso del Corredor Sudoeste Ibérico’ por parte de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), que se sumaba así a los más de 32.000 entidades y particulares que ya lo han firmado.



Contar con el respaldo de todas estas entidades, supone un gran impulso para hacer realidad este tramo oficial del Corredor Atlántico, que se lleva esperando más de 20 años. Ahora este proyecto vuelve a ponerse sobre la mesa aprovechando el momento coyuntural que se está dando en Europa debido a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, así como a la aprobación del nuevo Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte por parte del Parlamento Europeo esta misma semana, que incluye unos instrumentos legales para presionar a los gobiernos de España y Portugal para la ejecución de la línea ferroviaria entre Madrid y Lisboa. A estos hitos, además, hay que sumar la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de España, prevista su aprobación en el presente año; la presentación en los próximos meses del Plan Director del Corredor Atlántico para completar y ampliar la red y mejorar los servicios ferroviarios; así como la necesaria y urgente necesidad de aprobación por parte del Gobierno del trayecto de la línea por la provincia de Toledo y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.



Y es que, hay que tener presente que la creación de esta línea, de este corredor, no se centra solo en la mera conexión de dos grandes ciudades de la Península Ibérica y capitales europeas, sino que también supone un avance para ambos países a nivel económico, de infraestructura y social. Es inexplicable que, en la actualidad, en el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa siga sin existir una conexión ferroviaria entre las dos capitales ibéricas, a pesar de las exigencias y financiación de la Unión Europea.



Con la construcción de esta línea ferroviaria, que permitirá un mayor movimiento de pasajeros y mercancías entre España y Portugal, no solo mejorará la posición de nuestro país en cuanto a infraestructura, sino que tendrá un enorme potencial transformador para todo el territorio. Un espacio cuya conexión hasta ahora se realiza por carretera o avión, medios altamente contaminantes. Desde el año 2003 que ambos países adquirieron el compromiso entre ellos, y la UE comenzó a financiar estas obras, son muchos los kilómetros que se están ejecutando y pronto entraran en servicio, pero aún falta mucho por hacer.



VIII Foro Ibérico Económico y Social

Teniendo presente este contexto, y contando con la presencia y el apoyo del presidente de CEIM, Miguel Garrido el próximo lunes 6 de mayo, a partir de las 17:30 horas en el Auditorio de Castellana 33, se celebra el ‘VIII Foro del Corredor Sudoeste Ibérico". Un evento de trascendental importancia que abordará la imperiosa necesidad de conectar ambas capitales a través de una red ferroviaria eficiente; además de cerrar los temas pendientes en esta cuestión y adquirir compromisos políticos. Este foro se ha convertido en un faro de esperanza para la conectividad y el desarrollo económico en el sudoeste ibérico. Un encuentro al que CSOI (la plataforma Corredor Sudoeste Ibérico) ha puesto todo su empeño.



En este encuentro se pretende centrar la atención en los objetivos que ya se plantearon el pasado mes de octubre en el VII Foro y que están plasmados en el Manifiesto que firmó y apoyó CEIM con ocasión del anterior Foro, que además de exigir una conexión directa por tren lo más urgentemente posible, y, por tanto, en este año 2024, marca dos objetivos temporales que son exigidos por la UE, y que el nuevo Reglamento RTE-T lo facilita con sus instrumentos de gobernanza, que en el 2027 esté completamente la línea entre Madrid y Lisboa electrificada y que en 2030 deba estar toda la línea transformada en alta velocidad como lo exige a todos los tramos calificados como de red básica de la RTE-T como lo es en este caso y además lo exige la necesidad de la celebración del Mundial de Futbol del 2030, en el que ambas capitales tendrán dos sedes.



El VIII Foro del Corredor Sudoeste Ibérico es una oportunidad única para unirse en una causa que no solo transformará la conectividad entre las naciones, sino que también impactará positivamente en la economía y en la vida de los ciudadanos. Invitan a ser parte de esta transformación.



#TrenLisboaMadridYa



#YoTambienCorredorSudoesteIberico



Para más información sobre el VIII Foro del Corredor Sudoeste Ibérico, visitar su sitio web: https://corredorsudoesteiberico.net/







Contacto

Nombre contacto: Antonio García Salas

Descripción contacto: Sudoeste Ibérico en Red /Coordinador

Teléfono de contacto: 609624903