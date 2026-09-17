CPECC publica su informe ESG de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Recientemente, China Power Engineering Consulting Group (CPECC) publicó oficialmente su "Informe de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) de 2025".

Con una estructura integral y un contenido detallado, el informe abarca secciones clave como el perfil de la empresa, "Gobernanza científica: explorando el desarrollo integrado", "Empoderamiento verde: impulsando prácticas bajas en carbono", "Impulsado por la innovación: potenciando la creación de valor", "Orientado a las personas: construyendo un ecosistema responsible", casos de mejores prácticas ESG y un epílogo. Centrándose en los temas materiales clave de la compañía, el informe se basa en indicadores de desempeño exhaustivos y en prácticas de proyectos distintivas para presentar de manera sistemática los logros y la creación de valor de la empresa en 2025 en tres áreas principales: desarrollo verde y bajo en carbono, responsabilidad social y gobernanza corporativa moderna.

El informe demuestra de manera exhaustiva los logros de la empresa en la integración profunda de los principios ambientales, sociales y de gobernanza en toda su producción y operaciones. Los indicadores de protección ambiental y consumo de energía se mantuvieron estables a la vez que siguieron disminuyendo, lo que refleja los avances de la compañía en materia de protección del medio ambiente y reducción de emisiones de carbono. Asimismo, se registraron mejoras significativas en diversos indicadores clave, tales como la innovación tecnológica, el comercio de certificados verdes, el desarrollo de negocios en el extranjero y el desarrollo del personal, lo que reforzó aún más la calidad de la gestión optimizada de la empresa. El informe también presenta una selección de casos representativos que ilustran vívidamente cómo los empleados de CPECC generan valor y transmiten la historia de la compañía a sus partes interesadas.

La calidad del Informe ESG de este año ha seguido mejorando, gracias a la estricta implementación de los requisitos del Consejo de Administración en materia de gobernanza ESG. El informe ofrece información detallada sobre los logros y contribuciones de la empresa en ámbitos estratégicos nacionales y de vanguardia, tales como bases de nuevas energías a gran escala en zonas desérticas, del Gobi y terrenos baldíos; importantes bases energéticas y corredores de transmisión de larga distancia; energía nuclear avanzada; energía limpia marina; y combustibles verdes.

Para reforzar la credibilidad del informe, la empresa contrató a una institución profesional independiente para que proporcionara servicios de aseguramiento sobre su información en materia de ESG, publicándose la declaración de aseguramiento correspondiente junto con el informe oficial.

De cara al futuro, CPECC aprovechará la publicación del informe ESG como una oportunidad clave para profundizar aún más en su estrategia de desarrollo sostenible. La empresa integrará plenamente los principios ESG en su planificación estratégica, inversión en proyectos, así como en sus actividades de producción y operaciones, fortaleciendo así los cimientos de un desarrollo sostenible a largo plazo mediante prácticas ESG de alta calidad y respaldando su crecimiento constante en los próximos años.

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