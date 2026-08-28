El CPFCM aconseja preparar la musculatura de los estudiantes ante el nuevo curso escolar

El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid desmonta el mito de las mochilas y prioriza el ejercicio frente al dolor de espalda infantil - COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2026.- La proximidad del inicio de las clases suele reactivar la habitual preocupación por la carga de los libros y la elección del material escolar. Sin embargo, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid advierte de que el foco tradicional en el peso de la mochila no aborda el verdadero origen de las molestias musculoesqueléticas entre niños y adolescentes. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas demuestra que la relación entre los aspectos biomecánicos del equipaje escolar y las dolencias de espalda es mínima, salvo en casos concretos con patologías previas. A pesar de los esfuerzos constantes por aligerar la carga en las aulas, la frecuencia del malestar lumbar y dorsal en la infancia continúa en aumento.

Preparar el cuerpo frente a la exigencia diaria

La clave para prevenir este problema no reside en buscar la mochila perfecta, sino en mejorar la condición física del alumnado. La fisioterapia madrileña recalca que la mejor protección para la columna vertebral es una estructura muscular fuerte y adaptada a las demandas de cada etapa del crecimiento. Pablo Herrera, vicedecano de la entidad, señala al respecto que 'si niños y niñas quieren cargar más, han de entrenar para ello'. De este modo, el tratamiento preventivo pasa por incentivar el ejercicio regular desde edades tempranas en lugar de restringir de forma obsesiva el material que transportan a diario.

El sentido común como guía en el regreso a las aulas

El organismo profesional apela a la responsabilidad compartida entre familias, profesorado y estudiantes para abordar el bienestar en la infancia con criterio. Si bien se desaconseja cargar peso innecesario por pura lógica, el debate sobre si son preferibles los modelos con ruedas o las mochilas convencionales pasa a un segundo plano. El factor determinante radica en evitar el sedentarismo y garantizar que la rutina escolar se complemente con actividad física diaria.

Con este cambio de perspectiva, la institución colegial busca erradicar falsos mitos y ofrecer pautas útiles que ayuden a construir hábitos saludables duraderos en el entorno escolar.

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