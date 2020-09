CPS Energy publica el Informe de sostenibilidad 2019 (1)

La empresa de servicios públicos equilibra su "Tried & True with the New" con las últimas novedades para obtener mayores beneficios ambientales

SAN ANTONIO, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, la mayor empresa municipal de servicios públicos de gas natural y electricidad del país, lanzó su Informe de sostenibilidad y gestión ambiental 2019. El informe, que incluye datos del ejercicio 2019, destaca el enfoque y los resultados que han logrado juntos la empresa de servicios públicos y la comunidad. Entre los beneficios medioambientales se incluyen reducciones significativas en las emisiones de dióxido de carbono (CO(2)), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO(2)), mercurio (Hg) y material particulado (PM, por sus siglas en inglés), junto con la reducción del uso de agua y una menor generación de residuos.

https://mma.prnewswire.com/media/1281738/CPS_Energy_ESR_2019... [https://mma.prnewswire.com/media/1281738/CPS_Energy_ESR_2019...]

El Informe de sostenibilidad completo está disponible aquí. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2923662-2&h=3819533559&u....]

"El talentoso equipo de más de 3100 empleados de CPS Energy trabaja con diligencia para ofrecer servicios de energía que sean asequibles, fiables, flexibles, seguros y cada vez más responsables con el medioambiente", dijo Paula Gold-Williams, presidenta y directora ejecutiva de CPS Energy. "Hemos recorrido durante décadas un camino de reflexión para conseguir mejoras para el medioambiente y nuestra comunidad. Nuestra estrategia de ruta flexible Flexible Path(SM), que incluye el compromiso de reducir nuestras emisiones netas de carbono en un 80 % para el 2040, demuestra el equilibrio que necesitamos para introducir más energías renovables y nuevas tecnologías, sin dejar de ofrecer un servicio fiable a nuestros clientes, ahora y en el futuro. Además, ahora estamos trabajando hacia la neutralidad en carbono total para el año 2050 en apoyo del Plan de Adaptación y Acción Climática de la Ciudad de San Antonio (CAAP), aprobado por nuestro Consejo de Administración el 26 de agosto de 2019".

Al comprender la importancia de la diversidad en todos los frentes, lo que incluye la implementación experta de nuevas soluciones energéticas, la adopción de más oportunidades ambientales y la garantía de mantener un equipo curioso y flexible, CPS Energy se enorgullece de que el 60 por ciento de sus principales líderes sean mujeres y personas de color. Además, los 3100 talentosos miembros del equipo de CPS Energy se centran todos los días en servir con diligencia a la ciudad de San Antonio, Texas, la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos, al tiempo que colaboran, siempre que pueden, en la mejora del medioambiente.

El nuevo Informe de sostenibilidad destaca los muchos logros de la compañía, durante una trayectoria de 20 años que ahora está acelerando a toda velocidad. Los principales logros se resumen a continuación:

-- Reducción de dióxido de carbono (CO(2)): la intensidad del carbono ha mostrado una tendencia descendente desde 1980. Con una combinación cada vez más diversa de fuentes de energía como son gas, carbón, eólica, solar y nuclear, así como compromisos basados en los valores para la conservación y la eficiencia energética de los clientes, CPS Energy redujo su tasa de emisión de CO(2) de 2000 libras por megavatio hora de generación a 827. La mejora se ha conseguido a pesar de que la generación total de la empresa de servicios públicos se haya cuadruplicado de 1980 a 2019 para cubrir las necesidades energéticas de una comunidad económicamente sólida y en crecimiento. -- Reducción de óxidos de nitrógeno (NOx): mediante la implementación de controles de emisiones de NOx en las plantas de energía, entre los que se incluyen los quemadores de bajo contenido de NOx, la separación del aire de sobrecombustión (SOFA) y los reactores catalíticos selectivos (SCR) y el cierre de sus dos unidades de carbón más antiguas (JT. Deely), CPS Energy ha reducido las emisiones de NOx en un 78 por ciento desde 1997. -- Reducción de dióxido de azufre (SO(2)): CPS Energy ha reducido el SO(2) en un 97 por ciento desde 1997. Cerró sus dos unidades de carbón más antiguas a finales de 2018. Además, las unidades de carbón restantes y mucho más nuevas de su planta de Spruce tienen depuradores de dióxido de azufre altamente eficientes. -- Reducciones de materia particulada (PM) y mercurio (Hg): la mayor caída en las emisiones de PM se produjo en 2007 y 2008, cuando la antigua tecnología de control de precipitadores de Deely fue reemplazada por sistemas más eficaces de eliminación de partículas de las cámaras de filtros. Ambas unidades de Spruce se construyeron con estos sistemas de cámaras de filtros más eficaces, que tienen la capacidad de eliminar más del 99 por ciento de las partículas. -- Reducción del uso de agua: CPS Energy construyó los lagos Braunig y Calaveras en la década de 1960 para enfriar sus plantas de energía. Estos lagos bien mantenidos se convirtieron en importantes recursos de ocio para la comunidad. Al utilizar aguas residuales tratadas, CPS Energy ahorra alrededor de 11 mil millones de galones de agua potable cada año. -- Reducción de desechos: cada año reciclamos la mayor parte de nuestro material de desecho en lugar de desecharlo en vertederos. Entre 2018 y 2019 se enviaron 16.000 toneladas menos de desechos a los vertederos. -- Save for Tomorrow Energy Plan (STEP - Plan de energía ahorra para mañana): el objetivo de STEP era ahorrar 771 megavatios (MW), el equivalente a una planta energética de gran tamaño, de electricidad de 2009 a 2020 mediante una serie de programas de conservación y eficiencia energética residenciales y comerciales. CPS Energy, en alianza con sus clientes, superó esta meta y logró 845 MW de reducción de la demanda acumulada, un año antes y sin endeudamiento incremental o gasto de capital durante 13 años.

En concierto con su Flexible Path, CPS Energy lanzará una solicitud de ofertas (RFP) a fines de 2020 para su paquete energético FlexPOWER(SM). Su objetivo es añadir hasta 900 MW de energía solar, 50 MW de almacenamiento en baterías y 500 MW de garantía de potencia adicional, lo que ayudará a cubrir los casos en que las plantas solares no están produciendo energía (es decir, durante el mal tiempo, por la noche, interrupciones con motivos técnicos, etc.). La empresa también está buscando soluciones para Flex STEP(SM), la próxima iteración de programas de conservación y ahorro de eficiencia energética para ayudar a satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Para obtener más información sobre CPS Energy, lea también el Informe anual 2019-2020. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2923662-2&h=2232092722&u....]

