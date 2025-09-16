CRA Barcelona y Reproducción Bilbao se unen a Assisted Reproduction Alliance

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos de las clínicas de fertilidad más reconocidas del país se unen a la red europea ARA con el objetivo de elevar los estándares asistenciales, mejorar los resultados reproductivos y fortalecer la atención integral a los pacientes

España, 16 de septiembre de 2025.- CRA Barcelona y Reproducción Bilbao han anunciado su incorporación a la Assisted Reproduction Alliance (ARA), una red paneuropea de clínicas de fertilidad líderes.



A través de este acuerdo, ambas entidades buscan establecer un nuevo referente en la atención de fertilidad en España, mediante la colaboración en protocolos clínicos, modelos de atención integral e investigación científica.



La alianza permitirá a los pacientes acceder a una experiencia asistencial coordinada y multidisciplinar y un enfoque 360º, con especialistas en ginecología, hematología, inmunología, genérica, psicología y nutrición. La finalidad es reducir los tiempos hasta lograr el embarazo y aumentar las tasas de éxito, incluso en los casos más complejos.



"Esta alianza constituye el primer paso para garantizar que todas nuestras pacientes reciban el tratamiento de fertilidad de la más alta calidad. Considero que es nuestra responsabilidad profesional y ética compartir conocimientos y asegurar que los pacientes accedan al tratamiento que requieren", subraya Julio Herrero, fundador y CEO de CRA Barcelona.



"Nuestras pacientes mantendrán las ventajas actuales de contar con especialistas de alto nivel, sumadas a las que aporta la colaboración entre ambos centros mediante la discusión sistemática de casos complejos y la incorporación de nuevos especialistas", destaca Gorka Barrenetxea, fundador y director médico de Reproducción Bilbao,



"Esta alianza nos permite ayudar a más personas más rápidamente y construir una red que eleve el estándar asistencial en medicina reproductiva a nivel nacional", añade.



Resultados destacados y expansión de la red en España

En 2024, ambas clínicas superaron el 60% de tasa de embarazo clínico por transferencia embrionaria, muy por encima de la media nacional reportada por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en 2022. Dichos resultados respaldan la excelencia de sus equipos médicos de forma previa a la formalización de esta unión a la Assisted Reproduction Alliance (ARA).



Ambos centros continuarán operando en sus respectivas sedes de Barcelona y Bilbao, pero compartirán protocolos, experiencias clínicas y conocimiento científico. Con estas incorporaciones, ARA suma décadas de práctica médica, técnicas pioneras y un modelo de atención contrastado, con el objetivo de seguir ampliando su presencia en toda España.



Sobre CRA Barcelona

Fundada en 2004 y dirigida por el Dr. Julio Herrero, es una de las clínicas de fertilidad de referencia en España, con especial experiencia en casos reproductivos complejos.



Ha acompañado a miles de pacientes en su camino hacia la maternidad y la paternidad.



Más información en www.cra.barcelona



Sobre Reproducción Bilbao

Creada en 2015 por el Dr. Gorka Barrenetxea, ofrece tratamientos de fertilidad personalizados en el País Vasco.



Su trabajo se apoya en la investigación científica y en un firme compromiso con la atención integral al paciente.



Más información en: www.reproduccionbilbao.es



Sobre Assisted Reproduction Alliance (ARA)

Fundada en 2022, es una red europea de clínicas de fertilidad líderes. Su misión es elevar los estándares de la medicina reproductiva a través de la innovación, la investigación y la colaboración entre especialistas de reconocido prestigio.



