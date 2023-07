"Creación de un futuro verde con energía digital" - Foro sobre Energía Digital en Shenzhen (China)

"Creating A Green Future With Digital Energy" Digital Energy Forum Held In Shenzhen, China.

"Creating A Green Future With Digital Energy" Digital Energy Forum Held In Shenzhen, China. - CHINA SOUTHERN POWER GRID (CSG)/PR NEWSWIRE

SHENZHEN, China, 3 de julio de 2023/PRNewswire/ -- El 29 de junio se inauguró en Shenzhen (China) la Exposición Internacional de Energía Digital 2023. En la mañana de ese día, se celebró el Foro de Energía Digital "Creando un futuro verde con energía digital", su foro principal. Expertos en energía nacionales y extranjeros, empresas eléctricas y representantes de empresas de Internet intercambiaron opiniones sobre el crecimiento de los nuevos sistemas eléctricos, las nuevas energías, la industria del almacenamiento de energía, etc.

En el foro se dieron a conocer los logros de la digitalización, como la Red de Carga, Almacenamiento y Descarga de Energía (1.0), la Plataforma de Gestión de Centrales Eléctricas Virtuales de Shenzhen (2.0) y el Libro Blanco de la Energía Digital de Shenzhen para 2023.

"Con la integración a gran escala de las nuevas energías en las redes, los sistemas eléctricos requieren un equilibrio entre la demanda de carga y las fuentes de energía, lo que conlleva cambios fundamentales en sus formas estructurales, modos de control operativo, planificación, construcción y gestión", explicó Liu Jizhen, académico de la Academia China de Ingeniería y jefe del Laboratorio Estatal Clave de Sistemas Eléctricos Alternativos con Fuentes de Energía Renovables.

Según He Xiaobai, vicepresidente de CSG, ésta desempeñará un papel central como empresa de red en la transformación ecológica y con bajas emisiones de carbono del desarrollo económico y social. Cooperarán con otras empresas relacionadas con la energía para facilitar el desarrollo de alta calidad del sector energético y crear un ecosistema con la industria energética.

He Long, vicepresidente de BYD, presentó el historial de cooperación de su empresa con las redes eléctricas. En el año 2011, BYD y CSG construyeron CSG Energy Storage Shenzhen Baoqing Battery Energy Storage Power Station, que es la mayor central de almacenamiento de energía con cambio de carga máxima del mundo. La central lleva funcionando más de 10 años. En el futuro, BYD seguirá adhiriéndose al enfoque de "pensamiento de central eléctrica", aumentando la capacidad de las células, utilizando tecnología de cascada de alto voltaje e implementando el almacenamiento de energía mediante tecnología de almacenamiento por bombeo.

Según el Dr. Mario Haim, vicepresidente mundial de Schneider Electric, la energía eléctrica es la forma más eficiente de energía y el portador óptimo para la descarbonización. La digitalización permite identificar pérdidas de energía antes invisibles, lo que conduce a una reducción del despilfarro energético y a una mejora de la eficiencia en la utilización de la energía. La integración de la electrificación y la digitalización es la clave para lograr un futuro más flexible y sostenible.

Sun Yao, director de marketing de CGN New Energy Holdings Co., Ltd., y Marcio Szechtman, director de transmisión de EBR, destacaron la importancia de la tecnología digital y la tecnología de la información para las empresas relacionadas. Sun Yao citó el ejemplo de la previsión del precio de la electricidad. "La digitalización es una herramienta muy eficaz para una gestión precisa". Según él, cada grupo de generación de energía en el mercado maduro internacional de la electricidad tiene su propio sistema de comercio de energía y control de riesgos. Marcio Szechtman destacó la importancia de las tecnologías de la información para establecer sistemas estables de transmisión de electricidad.

Shenzhen, una de las primeras ciudades de China en desarrollar la industria de las nuevas energías, cuenta en la actualidad con más de 7.000 empresas dedicadas a servicios relacionados con el almacenamiento de energía. En los últimos años, la ciudad ha exhibido numerosos e importantes logros innovadores, situándose a la vanguardia tecnológica mundial del sector. Durante el foro, los participantes debatieron sobre el mercado del almacenamiento de energía, las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía y otros temas relacionados. Su objetivo es generar ideas para el crecimiento empresarial, fomentar un ecosistema favorable para la nueva industria del almacenamiento de energía y facilitar el desarrollo de alta calidad de la industria del almacenamiento de energía.

