Creada una red inteligente para la colaboración entre terminales, redes y servicios y el éxito empresarial

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Nos encontramos ahora en un momento crucial: la fusión de la IA y las comunicaciones ya no es el futuro, sino el presente.

Esta revolución, con IA como protagonista, está transformando radicalmente los ecosistemas de las comunicaciones móviles, desde los terminales y las redes hasta los propios servicios que prestan. A medida que avanzamos hacia la red del futuro, la red central debe evolucionar hacia un centro inteligente y generador de valor para el desarrollo futuro de las redes.

Con esta tendencia, Huawei propone una nueva visión de red central en la nube: un sistema inteligente que unifica la inteligencia de servicios y la inteligencia de red. Este marco no es una actualización gradual, sino una reestructuración estratégica de servicios centrales como la banda ancha doméstica, la voz y los datos, que permite a los operadores avanzar en la experiencia del usuario y reinventar sus modelos de negocio.

Gracias a NE con capacidad de IA integrada, la red central facilita operaciones eficientes y estables, a la vez que permite un reconocimiento preciso de servicios y un control dinámico de políticas. Esta capa fundamental impulsa la inteligencia de servicios avanzada en la capa superior, creando un ecosistema inteligente y con capacidad de respuesta.

¿El resultado? Un cambio decisivo: de la simple conectividad a la inteligencia como servicio (IA como servicio) adaptativa y predictiva. Con la inteligencia como eje central, la red de comunicaciones evolucionará hasta convertirse en el eje estratégico del crecimiento futuro, transformándose en una plataforma de innovación que garantice experiencias digitales extraordinarias y acelere los avances impulsados por la IA en todos los sectores.

El futuro es inteligente y está conectado en su núcleo.

Esperamos verte en el MWC Barcelona 2026. Exploremos la próxima frontera de las redes, encontremos nuevas formas de agregar valor y construyamos juntos el plan para un crecimiento sostenible.

