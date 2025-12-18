Investidura Dr. Jaime Parejo - Método Arcón

Quito, 18 de diciembre de 2025.-

El creador del Método Arcón es investido nuevamente Doctor Honoris Causa, esta vez en Quito, Ecuador. Jaime Parejo García es el Investigador, Inventor, Profesor y Doctor Honoris Causa con mayor nivel de reconocimientos oficiales, y creación de obra científica innovadora, de la historia, a escala mundial, en lo que respecta a la compleja área de la Ciencia: "Cognición del Canis lupus familiaris destinada a la Preservación y el Salvamento de Vidas"

El Consejo Directivo del Claustro Internacional por la Hermandad y los Derechos Universales, en apego a sus estatutos y las normas de la Universidad Altus mediante su Centro de Investigación, conforme al título noveno, capítulo 3, artículo 17, fracción V, realizada el 12 de agosto de 2025 y asentada en el acta n°21, ha determinado otorgar la más alta distinción académica Doctor Honoris Causa al Dr. H.C. JAIME PAREJO GARCÍA, por la creación de la obra científica y humanitaria Método Arcón reconocida como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad, la cual ha hecho y seguirá haciendo posible la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y vegetales en el planeta frente a desastres naturales o antrópicos, minas antipersonales, especies invasoras, plagas, etc.



Certificado alojado oficialmente en el Libro XII, Acta VII, Hoja XXVIII, Folio 00391-025/DHC, otorgándose el relevante grado y título de doctor honoris causa en Quito, Ecuador el 16 de diciembre de 2025.



El Doctor HC Jaime Parejo durante el acto solemne de su discurso de investidura destacó que logró abordar y exitosamente tan ardua y dilatada labor de investigación e innovación durante tantos años llegando a descubrir numerosos aspectos esencialmente incidentes e intervenir sobre los mismos, en la cognición canina, que hasta entonces resultaron inescrutables para el ser humano, debido fundamentalmente a que hizo aquello para lo que nació, para lo que vino a este mundo por voluntad de Dios, siendo los componentes del cóctel impulsor de ello, tan innato como implacable, su motivación desde la infancia por analizar, profundizar y comprender, al máximo, mediante la directa observación, la cognición animal, unido mayormente a un impulso tan humanitario como sólido e igualmente innato, por incrementar progresivamente la preservación y el salvamento de las vidas de los seres que pueblan este planeta, respecto a lo cual manifestó que seguirá interviniendo activamente y al máximo posible hasta su última exhalación.



Web oficial del Método Arcón: www.metodoarcon.org







