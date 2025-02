(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de febrero de 2025.- El español Francisco López Romera asegura ser el creador del VAR y pelea contra la FIFA por su reconocimiento.

El fútbol moderno no sería lo mismo sin el VAR (Asistencia Arbitral por Video), una tecnología que ha revolucionado el deporte rey. Pero detrás de esta innovación hay una batalla desconocida: Francisco López Romera, un promotor de viviendas español, reclama ser el verdadero creador del VAR, una idea que registró en 1999 bajo el título 'El Fútbol del Siglo XXI'.

Informes periciales a su favor, pero una justicia desesperantemente lenta

López Romera cuenta con varios informes periciales que respaldan su autoría sobre el concepto y diseño del sistema de videoarbitraje. Sin embargo, la justicia avanza a paso de tortuga. “Llevamos años con pruebas irrefutables que demuestran que esto era mi idea, pero la maquinaria judicial parece no querer moverse”, lamenta el creador.

Una pelea desigual: la FIFA y su ejército de abogados

El principal problema no es solo la lentitud judicial, sino el enorme poder de la FIFA. Con un ejército de abogados y recursos prácticamente ilimitados, la federación internacional ha evitado hasta ahora que López Romera obtenga el reconocimiento y la compensación que considera justa. Según estimaciones del propio creador, las ganancias por licencias del VAR ascienden a cientos de millones de euros, dinero del que no ha visto ni un céntimo.

“Es la lucha de un David contra un Goliath todopoderoso”

“El VAR no existiría sin mi proyecto, pero la FIFA me lo arrebató. Es como si Goliath me pisara con toda su fuerza mientras yo solo tengo una honda”, comenta López Romera. Pese a las dificultades, asegura que seguirá peleando hasta que se haga justicia, aunque sabe que enfrentarse a una organización de tal magnitud es un desafío titánico.

¿Protección a los creadores o indiferencia institucional?

Este caso pone en evidencia los problemas de los creadores individuales para proteger sus ideas frente a gigantes corporativos. Mientras López Romera busca justicia, cuenta con el respaldo de informes periciales y la experiencia de un perito informático especializado en propiedad intelectual y tecnologías digitales, que refuerzan su posición en la batalla legal. Aun así, la pregunta persiste: ¿cuánto tiempo más deberá esperar para que se reconozca su contribución al fútbol moderno?

La pelota, una vez más, está en el tejado de los tribunales.

