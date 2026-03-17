Los creadores de contenido y las campañas de influencers han revolucionado los planes de marketing - THE KING OF CONTENT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Los creadores de contenido y las campañas de influencers, han revolucionado los planes de marketing de los anunciantes.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas especialidades no terminan de entenderse en profundidad y se incorporan por el simple hecho de que “tienen que estar”. ¿La consecuencia? Incoherencia. Acciones aisladas que no ayudan a reforzar el posicionamiento de la marca. Elección de perfiles que nada tienen que ver con los valores... Esta realidad fue el punto de partida de David Calamardo -fundador de la agencia de Creación de Contenido e Influencer Marketing, The King of Content- para crear este libro:

“El Libro Púrpura del UGC”: La Combi Completa UGC + Influencers.

Una metodología. Una guía. Una estructura pensada para ayudar a los departamentos de marketing a incorporar la creación de contenido y el influencer marketing dentro de una estrategia sostenida en el tiempo, coherente con la marca y, por encima de todo, medible, cuantificable y muy, muy, muy exitosa.

La clave del libro está en la creación de La Combi Completa UGC + Influencers.

Un sistema que combina tres capas complementarias: Contenido UGC creado para los canales propios de la marca, Programas continuos de Microinfluencers que mantienen la conversación activa y Colaboraciones puntuales con Macroinfluencers en momentos estratégicos: un ecosistema de contenido que evoluciona, aprende y se optimiza de forma constante.

Y todo, alineado con el posicionamiento y los valores de la marca.

A lo largo de la obra, además, Calamardo aborda algunos de los principales retos a los que se enfrentan los equipos de marketing en la gestión de dichos contenidos: qué papel debe jugar cada tipo de creador, cómo gestionar derechos y acuerdos de forma eficiente y qué métricas permiten evaluar el impacto real más allá del alcance puntual.

No es un libro teórico. No es un manual de autoayuda. Es un método surgido de la experiencia real. Y como tal, se puede aplicar desde el primer día.

“El problema no es trabajar con UGC o con influencers, sino no hacerlo bajo una estructura clara”, señala el autor.

El Libro Púrpura del UGC propone adoptar una visión integral, donde contenido orgánico e influencia forman parte de una única estrategia.

Dirigido a directores de marketing, responsables de marca y equipos que trabajan con creadores, el libro se concibe como una guía práctica para profesionalizar el uso del UGC y el marketing de influencers.

Un libro destinado a convertirse en lectura obligatoria para todos los anunciantes.

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