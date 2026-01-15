Los creadores de contenido de viajes toman Madrid con Birratour 2026

Birratour, el mayor evento de creadores de viajes y turismo - Tsunami Digital

Birratour, el mayor evento para creadores de contenido de viajes de habla hispana, celebrará su decimotercera edición el próximo 22 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Una cita consolidada e imprescindible para blogueros, instagramers, videobloggers y creadores de contenido que transforman la manera de vivir y compartir los viajes

Birratour ha evolucionado de un encuentro informal entre creadores a convertirse en una plataforma estratégica para la industria turística, donde convergen profesionales del contenido digital, empresas del sector y destinos que apuestan por nuevas formas de comunicar y conectar con el viajero.



La autoridad de los creadores de contenido

El próximo 22 de enero, Birratour volverá a convertir Madrid en el punto de encuentro de la comunidad viajera digital, con más de 400 creadores de contenido procedentes de España, Portugal y América Latina cuya audiencia, solo en Instagram, supera los 20 millones de seguidores.



Según Iosu López, CEO de Tsunami Digital y Mochileros TV, "la capacidad de difusión de estos perfiles les convierte en aliados clave para marcas y destinos turísticos e influye decisivamente en cómo millones de personas deciden dónde y cómo viajar".



Punto de encuentro estratégico para la industria turística

Edición tras edición, Birratour ha reforzado su papel como uno de los principales altavoces digitales para marcas, destinos y profesionales del sector turístico.



Heymondo, compañía líder en seguros de viaje, será de nuevo el patrocinador principal, reafirmando su confianza en Birratour como espacio clave para poner en valor la importancia de viajar con seguridad y tranquilidad.



Como destino internacional, Pernambuco mostrará la riqueza cultural, natural y gastronómica de uno de los estados más vibrantes de Brasil, con propuestas que van desde sus playas y ciudades históricas hasta su música y tradiciones.



Además, estarán presentes Visita Gijón/Xixón y Siente Teruel como destinos nacionales y, en un año en el que México es el país invitado de FITUR, el estado de Chihuahua representará la fuerza del norte mexicano.



Participa también Civitatis, plataforma líder de distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués a nivel global, con más de 90.000 experiencias en 4.200 destinos de 160 países. Con más de 5 millones de reseñas verificadas y una valoración media de 9,1 sobre 10, Civitatis acompaña al usuario a lo largo de todo el viaje, combinando una tecnología diseñada para simplificar con un enfoque profundamente humano.



Holafly, líder mundial en eSIM para viajeros, presenta su servicio Always ON, que garantiza 1 Gb anual en más de 160 destinos por menos de 10 euros al año así como Holafly Plans, la primera suscripción eSIM del mercado que, con un único pago mensual, ofrece conectividad en más de 160 destinos sin necesidad de cambiar de operador.



Uber for Business, partner oficial de movilidad de Birratour, es la solución de Uber para que las empresas gestionen la movilidad de forma centralizada. La plataforma ofrece una experiencia más fluida a usuarios, clientes o invitados y en sectores como eventos, facilita los traslados de huéspedes, asistentes o VIPs bajo demanda, mejorando la experiencia del cliente.



Otras marcas que apuestan por este segmento son Atrápalo, uno de los grandes actores en reserva de viajes y experiencias; SiVola, School of Travel Journalism, Músicos en la Naturaleza, el festival que une música y entorno natural en la Sierra de Gredos; Travel Bloggers Club y Lonely Planet.

