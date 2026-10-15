Creality lanza Ender-3 V3 Mega Combo para la impresión de gran formato y la producción en serie

(Información remitida por la empresa firmante)

-Creality lanza Ender-3 V3 Mega Combo por 669 dólares, destinado a la impresión de gran formato y a la producción en serie

FRANKFURT, Alemania y HOUSTON, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Creality lanza hoy dos nuevas incorporaciones a su serie Ender-3: Ender-3 V3 Mega, una impresora 3D de gran formato diseñada para la producción en pequeñas series y la impresión con TPU, y Ender-3 V3 Neo, una impresora 3D compacta pensada para quienes se inician en este ámbito. A partir del 15 de octubre, ambas impresoras se pueden adquirir a través de las tiendas oficiales de Creality a precios de lanzamiento: 669 dólares para Mega Combo y 329 dólares para Neo Combo.

Nueve años después de su lanzamiento inicial, la serie Ender-3 sigue evolucionando para adaptarse a creadores con distintos niveles de experiencia y diversas necesidades de fabricación. Con más de 4 millones de unidades distribuidas, esta serie ha servido de inspiración para creadores de todo el mundo. Para muchos usuarios, la Ender-3 ha formado parte de su trayectoria creativa, desde sus primeras impresiones hasta proyectos que desafían los límites de la creatividad. Los dos nuevos modelos dan continuidad a este recorrido: la versión Mega permite la producción en serie, mientras que la Neo ofrece una opción de escritorio accesible para la impresión creativa cotidiana.

Impresión de gran formato y producción con TPU flexible

Con un volumen de impresión de 420 420 420 mm, la Ender-3 V3 Mega permite a los usuarios imprimir modelos de gran tamaño en una sola pieza, lo que minimiza la necesidad de dividir el modelo, realizar tareas de ensamblaje o dejar uniones visibles. En la producción por lotes, es posible organizar varios objetos en una misma plataforma de impresión, lo que ayuda a los centros de impresión o estudios de diseño a completar más trabajos en menos ciclos. Este gran formato resulta ideal para aplicaciones como accesorios de cosplay de grandes dimensiones, componentes de mobiliario y lotes de prototipos funcionales, donde la capacidad de construcción y la eficiencia en la producción son fundamentales.

Más allá de su volumen de impresión, la Mega está diseñada para trabajar con 85A–95A TPU flexible, gracias a su extrusor optimizado Sprite 2 y a sus algoritmos de impresión específicos. Esto permite crear fundas protectoras, conectores flexibles y otras piezas funcionales que requieren elasticidad.

Nota: La impresión con TPU solo admite la alimentación directa desde la bobina y no es compatible con el módulo de relevo automático ni con el CFS Nano.

Impresión multicolor con CFS Nano

Los modelos Mega y Neo cuentan con un sistema de cambio automático de filamento que alterna al carrete de reserva cuando se agota el actual, reduciendo así las interrupciones durante impresiones prolongadas. La versión Combo permite la impresión a cuatro colores al combinarse con el CFS Nano, dispositivo capaz de identificar el tipo de material y el color mediante filamentos Creality compatibles con tecnología RFID. Asimismo, el CFS Nano supervisa la cantidad de filamento restante y avisa al usuario cuando el material está por agotarse.

Gracias a su estructura metálica de gran rigidez, Mega mantiene un rendimiento de impresión estable incluso al realizar piezas de gran tamaño. Los motores duales en el eje Z y la compensación de vibraciones ayudan a minimizar el efecto ringing y los desplazamientos de capa, mientras que los motores duales en el eje Y desplazan con suavidad la amplia plataforma de impresión a velocidades de hasta 500 mm/s.

Configuración e impresión sencillas para nuevos creadores

Diseñada para proyectos creativos cotidianos, la compacta Ender-3 V3 Neo ofrece un volumen de impresión de 220 220 220 mm a un precio asequible. Facilita la configuración y el mantenimiento, además de reducir las tareas manuales gracias a su sistema de nivelación de plataforma totalmente automático y a una boquilla de cambio rápido. La Neo es una opción ideal para principiantes, estudiantes y jóvenes creadores que se inician en la impresión 3D.

Precio y disponibilidad

Las Ender-3 V3 Mega y Neo ya se pueden adquirir a través de las tiendas en línea oficiales de Creality en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, la Mega Combo está disponible a un precio especial de lanzamiento de 669 dólares del 15 de octubre al 10 de noviembre, mientras que la Neo Combo se ofrece a un precio especial de lanzamiento de 329 dólares durante el mismo periodo. En Europa, la Mega Combo tiene un precio de 699 euros e incluye cuatro rollos de filamento de regalo en los pedidos realizados entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre. La Neo Combo tiene un precio de 329 euros e incluye dos rollos de filamento de regalo durante el mismo periodo.