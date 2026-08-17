Creality lanza la SPARKX i7 Nano: Impresión multicolor compacta a 299 €

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Creality, líder mundial en la industria de la impresión 3D, anunció la disponibilidad de la SPARKX i7 Nano, la última incorporación a su serie i7. Esta impresora 3D de escritorio ahorra espacio al mismo tiempo que proporciona una calidad de impresión superior en hasta cuatro colores. Contando con un diseño minimalista que se adapta fácilmente a cualquier escritorio, la i7 Nano hace que la impresión 3D multicolor sea más compacta, asequible y accesible.

Tras llevar a cabo el lanzamiento en enero de la i7 Color Combo, la i7 Nano también está diseñada para una impresión 3D más inteligente y sencilla. Integra funciones con inteligencia artificial que simplifican tanto la creación como la impresión, incluyendo CubeMe para convertir automáticamente retratos 2D en modelos 3D multicolor. Una cámara con IA de 720p integrada se encarga de monitorizar las impresiones para detectar fallos comunes como la impresión irregular o con aire, al tiempo que la compensación de vibraciones y el ajuste dinámico de la presión ayudan a mantener una calidad de impresión constante.

Además de estas características compartidas, la i7 Nano incluye un soporte de bobina integrado y una distribución optimizada del filamento, consiguiendo reducir el espacio en el escritorio y facilita su ubicación en espacios de trabajo reducidos. El soporte de bobina se monta directamente en el cuerpo de la impresora a través de un práctico sistema de encaje a presión, eliminando la necesidad de un CFS Lite externo. Esta solución compacta mantiene el tamaño de la impresora reducido y una apariencia limpia sin comprometer el rendimiento de impresión.

Combinada con el nuevo kit CFS nano, una pequeña unidad que se monta sobre la impresora, la i7 Nano permite una impresión multicolor vibrante con cambio automático de filamento para hasta cuatro colores. El CFS nano cuenta con un sistema de doble motor: uno controla el cambio de canal del filamento y el otro se encarga de la alimentación y retracción del mismo. Con ello se garantiza que se producen cambios de color suaves y eficientes, a la vez que simplifica la configuración general. El CFS nano también permite una instalación rápida sin necesidad de desmontajes ni modificaciones complejas, y es compatible con las unidades i7 existentes.

La i7 Nano cuenta con un volumen de impresión de 260 260 255 mm y una velocidad máxima de impresión de hasta 500 mm/s. Admite una boquilla de acero endurecido con una temperatura máxima de 300°C y múltiples diámetros de boquilla, incluyendo 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 mm. También está equipada con nivelación automática de la base, lectura de filamento RFID y recarga automática de filamento de cara a proporcionar una experiencia de impresión fácil de usar y fiable para principiantes.

El kit SPARKX i7 Nano con CFS nano estará disponible a partir del 15 de agosto por 299 euros en Europa a través de la tienda Creality EU Store.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/creality-lanza-la-sparkx-i7-nano-impresion-multicolor-compacta-a-299--302852714.html