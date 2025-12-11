Creality presenta el flujo de trabajo de escaneo a CAD a través de la nueva asociación QUICKSURFACE

This collaboration brings an integrated scan-to-CAD workflow to engineering, product design, and 3D printing users worldwide -- enabling Creality scanner owners to convert high-precision 3D scan data into manufacturable CAD models with unprecedented speed - CREALITY/PR NEWSWIRE

SHENZHEN, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. ("Creality"), proveedor global de soluciones de impresión y escaneo 3D, anunció recientemente una alianza estratégica con KVS Ltd., desarrollador de la plataforma de ingeniería inversa QUICKSURFACE. Esta colaboración introduce un flujo de trabajo integrado que optimiza todo el proceso, desde el escaneo 3D hasta la reconstrucción CAD, para aplicaciones de ingeniería, diseño de productos y fabricación.

La línea de escáneres 3D de Creality, que incluye las series Raptor, Otter y Sermoon, ofrece una precisión de hasta 0,02 mm, captura de alta velocidad y escaneo multimodo, lo que permite a los usuarios digitalizar piezas complejas con precisión. Al combinarse con QUICKSURFACE, los ingenieros pueden transformar eficientemente nubes de puntos y datos de malla en modelos CAD editables y fabricables. El flujo de trabajo unificado admite casos de uso clave como la ingeniería inversa, la restauración de piezas, el rediseño de productos y la creación rápida de prototipos.

"Nuestra colaboración con QUICKSURFACE refuerza el compromiso de Creality de ofrecer soluciones 3D completas y accesibles", afirmó Ross Luo, director de la unidad de negocio de escáneres 3D de Creality. "Juntos, ofrecemos a los usuarios una ruta profesional y optimizada desde objetos físicos hasta activos digitales listos para la ingeniería".

Para celebrar el lanzamiento, Creality ofrece un descuento del 20 % por tiempo limitado en las licencias de QUICKSURFACE Lite y Pro adquiridas a través de la Tienda Creality. Más información disponible en:https://store.creality.com/products/quicksurface-lite-pro

Acerca de Creality

Creality es líder mundial en soluciones de impresión y escaneo 3D, y presta servicios a los mercados de consumo y profesionales desde 2014. Centrada en herramientas de fabricación digital accesibles y de alto rendimiento, Creality empodera a millones de usuarios en todo el mundo. Más información en www.creality.com.

Acerca de KVS / QUICKSURFACE

KVS desarrolla la suite de software QUICKSURFACE para ingeniería inversa profesional, que ayuda a los usuarios a convertir datos escaneados en modelos CAD precisos de forma eficiente. La empresa apoya a ingenieros de todo el mundo con soluciones flexibles y de alta precisión. Visite www.quicksurface.com.

