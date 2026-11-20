(Información remitida por la empresa firmante)

Desde la impresión multicolor accesible hasta el escaneo 3D y la producción en entornos reales, Creality demuestra cómo la creatividad digital puede convertirse en una realidad tangible.

FRANKFURT, Alemania, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Creality, líder mundial en impresión 3D, muestra sus últimas innovaciones y su ecosistema creativo en Formnext 2026, destacando cómo los avances en la impresión 3D multicolor, el escaneo 3D y la fabricación digital están facilitando a los usuarios convertir ideas en creaciones físicas.

En Formnext 2026, Creality destaca tres aplicaciones clave: hacer que la impresión multicolor sea más accesible, transformar objetos físicos en modelos imprimibles y permitir que creadores y empresas exploren nuevas oportunidades mediante la impresión 3D.

En conjunto, estas aplicaciones reflejan la visión más amplia de Creality: conectar la creación 3D, el diseño digital y la producción física dentro de un ecosistema creativo cada vez más accesible.

Hacer más accesible la impresión 3D multicolor con SPARKX i8

La impresión 3D multicolor ha implicado tradicionalmente una serie de compromisos entre el coste, la complejidad, el tiempo de impresión y el desperdicio de material. Con la SPARKX i8, Creality busca hacer que la creación 3D a color sea más accesible para los usuarios cotidianos.

Diseñada en torno a su sistema de cuatro canales QuarTeks™, la SPARKX i8 simplifica el proceso de producción de modelos multicolor, permitiendo a los creadores centrarse más en sus diseños y menos en la gestión de complejos flujos de trabajo de impresión.

Tras su exitoso debut mediante financiación colectiva (crowdfunding), la SPARKX i8 ofrece capacidades multicolor a un precio más asequible, abriendo nuevas posibilidades para aficionados, usuarios principiantes y entusiastas de la creatividad.

Desde decoraciones personalizadas y figuras coloridas hasta prácticos accesorios para el hogar, la i8 demuestra cómo la impresión multicolor puede integrarse en la creatividad cotidiana.

Transformación de objetos físicos en modelos imprimibles mediante escaneo 3D

Otro de los ejes principales en Formnext es la conexión entre objetos físicos, el modelado digital y la impresión 3D.

A través de su ecosistema en constante expansión de tecnologías de escaneo e impresión 3D, Creality trabaja para simplificar el proceso que va desde un objeto del mundo real hasta un modelo digital apto para la impresión.

Al combinar las capacidades de escaneo 3D de Pika con la tecnología de impresión multicolor de la SPARKX i8, Creality demuestra cómo los usuarios pueden transformar objetos físicos en modelos digitales y devolverles la vida mediante la impresión 3D.

Este enfoque permite abordar aplicaciones que van desde regalos personalizados y objetos decorativos hasta la reproducción creativa y la creación de accesorios a medida.

Al integrar más estrechamente el escaneo y la impresión, Creality busca reducir las barreras técnicas tradicionalmente asociadas a la creación de contenido 3D.

De ideas creativas a oportunidades de negocio mediante la impresión 3D

Más allá de la creatividad personal, Creality destaca el creciente potencial de la impresión 3D como una herramienta de producción práctica para pequeñas empresas, creadores independientes y emprendedores.

A través de aplicaciones de impresión en entornos reales, Creality demuestra cómo los diseños digitales pueden transformarse en productos personalizados, permitiendo una producción flexible sin necesidad de una infraestructura de fabricación tradicional.

En Formnext, Creality presenta sus soluciones de granjas de impresión 3D, junto con los sistemas de reciclaje de materiales M1/R1, mostrando cómo la impresión 3D y la reutilización de materiales pueden favorecer flujos de trabajo más flexibles y eficientes en el uso de recursos.

Estas aplicaciones ponen de relieve oportunidades en ámbitos como la comercialización de productos personalizados, la fabricación en series pequeñas y el emprendimiento creativo, donde la fabricación digital permite a los usuarios convertir sus ideas en productos listos para el mercado.

En conjunto, estas aplicaciones reflejan la visión de Creality de un ecosistema creativo interconectado, en el que el diseño digital, el escaneo 3D y la fabricación digital colaboran para hacer que el proceso desde la imaginación hasta la creación física sea mucho más accesible.

Más innovaciones expuestas en Formnext 2026

Más allá de estas tres aplicaciones clave, Creality también presenta nuevas incorporaciones a su creciente ecosistema creativo.

Entre los aspectos más destacados se encuentran la mBox, una impresora 3D educativa diseñada para acercar la creación en 3D a los usuarios más jóvenes, y el nuevo escáner 3D Raptor Pro Max, que amplía la gama de soluciones de escaneo de Creality para aplicaciones creativas y profesionales.

En conjunto, estos productos reflejan el esfuerzo constante de Creality por hacer que la creación en 3D sea más accesible para diversos tipos de usuarios y aplicaciones.

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