Creality presenta K2 Pro y Nexbie, ofreciendo una experiencia inmersiva en la inauguración de IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la jornada inaugural de IFA 2025, Creality, líder mundial en la industria de la impresión 3D, hizo su esperado debut en el expositor H20-167. La completa presentación incluyó lanzamientos de nuevos productos, presentaciones de marcas e interacciones inmersivas, marcando la primera presencia de Creality en uno de los eventos de electrónica de consumo más grandes del mundo y subrayando su creciente influencia en el mercado global.

K2 Pro y Hi Combo galardonados con los premios IFA

En IFA 2025, Creality presentó su emblemática serie K2, encabezada por la K2 Pro, que, junto con la Hi Combo, fue reconocida oficialmente con los Premios a la Innovación de la IFA. La K2 Pro, que también ganó el premio Red Dot a principios de este año, destacó por sus revolucionarias mejoras en precisión, eficiencia y diseño centrado en el usuario.

Ecosistema Creality ampliado en exhibición

Además de las últimas impresoras 3D FDM, Creality presentó una línea completa de su ecosistema en Berlín, que incluye:

Hi Combo: impresoras 3D de nivel básico galardonadas que ofrecen impresión multifuncional, precisa y de alta velocidad para usuarios creativos.

HALOT X1: la impresora de resina de alta resolución para modelos ultra detallados y de calidad profesional.

Sermoon S1/X1 y Otter Lite: el escáner 3D compacto y de alta precisión para modelado y creación de prototipos digitales.

Grabador láser Creality Falcon T1: el primer grabador láser 5 en 1 del mundo con múltiples módulos conmutables y calibración automática para una versatilidad precisa.

Grabador láser Creality Falcon A1 Pro: el grabador láser de luz azul de 20 W con un módulo infrarrojo opcional, capaz de cortar y grabar más de 350 materiales.

SpacePi X4 y herramientas periféricas: presentación de soluciones integradas y ecológicas dentro del ecosistema Creality.

Nuevo debut: calzado impreso en 3D de Nexbie

Creality también presentó Nexbie, su nueva línea de calzado impreso en 3D, producido con TPU integrado mediante tecnología DLP. Cada zapato se imprime en una sola pieza, creando una estructura sin costuras, transpirable y reciclable, adaptable a múltiples situaciones.

Interacciones inmersivas en el sitio

Instalaciones interactivas, incluyendo una máquina tragaperras de la suerte que ofrecía acceso de prueba a nuevos productos y artículos de marca, así como áreas recreativas con juegos de baloncesto y futbolín, crearon un ambiente relajado. Una cuidada exposición de impactantes modelos impresos en 3D proporcionó inspiración profesional y un punto de interés fotogénico.

Al reunir hardware galardonado, innovación en estilos de vida transfronterizos y atractivas experiencias en su expositor, Creality reafirmó su compromiso de hacer que la tecnología sea más accesible, sostenible e inspiradora. Su primera presencia en IFA 2025 en Berlín, en el expositor H20-167, marcó un hito al conectar a usuarios globales con el poder creativo de la tecnología de impresión 3D.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766246/Creality_s_Booth_H20_167_IFA2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375792/CREALITY_3D_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/creality-presenta-k2-pro-y-nexbie-ofreciendo-una-experiencia-inmersiva-en-la-inauguracion-de-ifa-2025-302551203.html