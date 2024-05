Crean un entrenador personal con inteligencia artificial para ayudar a envejecer mejor

(Información remitida por la empresa firmante)

El centro tecnológico Eurecat muestra en la feria IOT Solutions World Congress, en Barcelona, una aplicación de salud digital que realiza recomendaciones personalizadas basadas en inteligencia artificial para la promoción de hábitos de vida saludables para personas mayores y que contribuye a un envejecimiento activo y a la mejora de la atención a las personas dependientes

Barcelona, 24 de mayo de 2024.-

La aplicación, llamada Carpe Diem Virtual Coach, se dirige a las personas mayores para fomentar la adquisición de unos hábitos saludables en cuanto a la actividad física, su bienestar cognitivo y emocional, la dieta y el sueño, que mejoren su bienestar actual y también desde un punto de vista preventivo.



Como explica la responsable de investigación en Atención Integrada de la Unidad de Salud Digital de Eurecat, Sílvia Orte, es como "disponer de un entrenador personal virtual de forma continuada, que da consejos a medida al mismo tiempo que recopila nueva información de los hábitos y comportamiento del usuario mediante cuestionarios y relojes inteligentes".



Esta solución utiliza el sistema avanzado de recomendación BECOME desarrollado por Eurecat para facilitar un cambio de comportamiento hacia un estilo de vida más saludable. El sistema favorece "el empoderamiento de las personas para cuidar su salud gracias a la personalización del contenido que ofrece y del momento en el que se envían los contenidos motivacionales adaptados al usuario", señala Sílvia Orte.



Además, como destaca el director de la Unidad de Digital Health de Eurecat, David Marí, el sistema BECOME "realiza un aprendizaje continuo para conseguir una adaptación de los contenidos que se presentan a los usuarios de forma totalmente dinámica y variando en el tiempo, según el comportamiento y relación con el sistema".



En concreto, "la aplicación Carpe Diem Virtual Coach está dotada con inteligencia artificial y utiliza la tecnología de la plataforma de servicios de software de salud digital xCare desarrollada por Eurecat, que incluye diversas herramientas de autogestión para procesos clínicos adaptados a cada paciente de forma específica, y también utiliza el recomendador inteligente BECOME que cuenta con un repositorio de más de un millar de recomendaciones", detalla el director de Tecnologías de la Salud de Eurecat, Felip Miralles.



Eurecat ha desarrollado la aplicación en el marco del proyecto PECT de Mataró-Maresme "Ecosistema de innovación para las ciudades cuidadoras", cofinanciado por la Generalitat de Catalunya dentro del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020, y coordinado por el Ayuntamiento de Mataró.





