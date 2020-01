COMUNICADO: Creando una experiencia de lujo de 5 estrellas durante 40 años: conozca a los diseñadores que la lideran

Publicado 30/01/2020 16:08:18 CET

CHICAGO, 30 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Los diamantes brillaron y el champán corrió en París mientras la firma de diseño interior Pierre-Yves Rochon (PYR) celebraba sus 40 años de diseño de hoteles de lujo. La celebración del 40.(º) aniversario también coincidió con la presentación por parte del fundador y director de Diseño Global Pierre-Yves Rochon de los directores sénior de Diseño, que dan vida a sus visiones creativas.

Estos colaboradores clave en el diseño trabajan con Rochon desde sus oficinas en París y Chicago para producir diseños atemporales que cuenten historias significativas y hablen de belleza, comodidad y autenticidad. Juntos lideran el diseño y la implementación de la arquitectura de alto perfil y los proyectos de diseño interior por Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia.

-- Stephane Renaud, un arquitecto modernista responsable de las formas contemporáneas del recién inaugurado Hotel Martinez Cannes, de la tienda insignia de Boucheron en París y del actual complejo Mandarin Oriental Moscow. -- Claire Mabon, una diseñadora de interiores clásica cuyo toque femenino ha llegado a los legendarios Four Seasons George V Paris, Shangri-La Paris, Waldorf Astoria Beverly Hills y Peninsula Shanghai. -- Jungsoo Kim, una diseñadora de interiores modernista cuya educación mundial ha influido en la torre residencial de lujo Jade Signatura en Miami, en Four Seasons Tianjin y en la renovación del icónico Waldorf Astoria New York. -- Alexandra Parsons, una diseñadora de interiores clásica encargada de aunar culturas en el futuro Waldorf Astoria Doha y las villas residenciales de lujo en Pekín.

"El éxito no depende de un solo hombre. Es un trabajo en equipo. Nuestros directores sénior de Diseño han trabajado conmigo muchos años para dar vida a los proyectos más emblemáticos. Confío plenamente en ellos", afirma el Sr. Rochon. "En PYR no somos solo franceses y estadounidenses. Somos una combinación de varias culturas, muchos puntos de vista; ese es nuestro punto fuerte".

Acerca de Pierre-Yves Rochon (PYR)

Fundada en París en 1979, PYR es el líder global en diseño de interiores para los hoteles y los entornos residenciales de lujo. La compañía crea experiencias cómodas, elegantes y auténticas para propiedades históricas y nuevas de todo el mundo. Su enfoque de diseño único ha logrado resultados galardonados para marcas de lujo como Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Fairmont, St. Regis, Peninsula, Shangri-La, Sofitel, InterContinental, y numerosos hoteles-boutique.

PYR ha creado entornos de restauración con los chefs más innovadores del mundo, como Joël Robuchon, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Gérard Boyer, y Jean-Georges Vongerichten. PYR también diseña muebles, adornos, alfombras, lámparas y accesorios para proyectos, todo personalizado, y colabora con marcas de lujo internacionales para crear líneas de productos comerciales para todo el mundo.

Sus estudios en París y Chicago colaboran con diseñadores y personal técnico organizado en equipos de proyecto integrados, para ofrecer el rango completo de servicios de diseño, desde su concepción hasta su construcción. El liderazgo en diseño está totalmente comprometido con todos los aspectos del proceso con la finalidad de transformar el negocio y los objetivos estratégicos del cliente en soluciones de diseño duraderas y valiosas.

