- CREATIP gana el Oro como Agencia Independiente del Año en la Campaña 2025: Agencia de Marketing Digital Líder en Corea que fortalece el Marketing de Rendimiento en Corea y Japón en APAC

SEÚL, Corea del sur, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CREATIP, una agencia de marketing digital independiente líder en Corea, anunció que ganó el Oro en la categoría de Agencia Independiente del Año y la Plata en la categoría de Agencia de Marketing de Desempeño del Año en los Premios Agencia del Año (AOY) 2025, organizados por Campaign.

Los Premios AOY evalúan a las agencias no solo por los resultados de sus campañas, sino también por su crecimiento empresarial, excelencia estratégica, creatividad, cultura, innovación, expansión regional y liderazgo. Entre todas las categorías, la distinción de Agencia Independiente del Año Oro se considera una de las más competitivas y rigurosas de la industria del marketing en Asia-Pacífico.

CREATIP fue reconocida por su sólida capacidad operativa independiente, estabilidad financiera, experiencia en marketing integrado y un enfoque creativo centrado en lo digital. En la categoría de Marketing de Rendimiento, la agencia obtuvo altas calificaciones por su ejecución de medios basada en datos, estrategias centradas en el ROI, optimización basada en IA y sólidos resultados consistentes para las marcas que entran o se expanden en Corea, Japón y el mercado asiático en general.

Desde 2020, CREATIP ha sido reconocida anualmente por los Premios AOY, habiendo obtenido previamente distinciones en Marketing de Influencers y Marketing en Redes Sociales. En 2025, la agencia consolidó su posición como una de las principales agencias de marketing de resultados de Corea, especialmente tras ser designada oficialmente como agencia certificada por NAVER. Con esta designación, CREATIP amplió su experiencia en marketing y gestión de anuncios NAVER, optimizando su modelo de optimización basado en datos e IA para ofrecer resultados más sólidos a las marcas que entran en el mercado coreano.

Tras la apertura de su oficina en Japón en 2023, CREATIP ha continuado expandiendo su presencia en Asia. La agencia ha confirmado sus planes de abrir una nueva oficina en Taipéi (China) en enero de 2026, lo que mejorará la accesibilidad a los principales mercados asiáticos y fortalecerá la colaboración con socios regionales. Con centros en Corea, Japón y Taipéi (China), CREATIP está construyendo una red en tres mercados de Asia-Pacífico para ofrecer soluciones creativas localizadas, estrategias con influencers, contenido para redes sociales y marketing de resultados adaptadas a cada región.

"Nuestro reconocimiento de Oro como Agencia Independiente del Año confirma que CREATIP se ha convertido en una agencia de marketing verdaderamente global con una fuerte influencia en el mercado asiático", afirmó Deukil (Daniel) Kong, fundador y consejero delegado de CREATIP.

"Con nuestra expansión de Japón a Taipei, China, nuestro objetivo es convertirnos en el socio más eficaz y fiable para las marcas globales que ingresan a los mercados de Corea, Japón y la región APAC en general".

En la actualidad, CREATIP continúa apoyando a las marcas globales que buscan entrar en el mercado coreano, expandirse a Japón o realizar marketing digital en toda la región APAC, ofreciendo soluciones integradas de marketing de influencia, contenido social, estrategia de marca y crecimiento impulsado por el rendimiento.

