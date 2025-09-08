Creative Tech Textile / Hans Global en Première Vision Paris 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Creative Tech Textile / Hans Global lleva la innovación en fibras inspiradas en la naturaleza a Première Vision Paris 2025

PARÍS, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, un líder en innovación de fibras sostenibles, se enorgullece de presentar sus últimas innovaciones en textiles de origen natural en la Première Vision Paris, del 16 al 18 de septiembre de 2025, en el expositor 6S29, bajo el nombre de SEAWOOL, ubicado en el Centro de Exposiciones Paris-Nord Villepinte, Francia. Destacan Seawool, la fibra ecológica insignia de la compañía, elaborada a partir de conchas de ostras recicladas y plásticos oceánicos, y Smawarm, un material de aislamiento térmico de última generación fabricado con Seawool.

"En Creative Tech Textile / Hans Global, creemos que el futuro de la innovación en la moda se basa en la naturaleza, donde la sostenibilidad y el rendimiento van de la mano. Presentar nuestras innovaciones en Première Vision Paris nos permite conectar con socios globales que comparten nuestra visión de una industria textil más responsable y vanguardista", afirmó Eddie Wang, fundador y consejero delegado de Creative Tech Textile / Hans Global.

Seawool: Una innovación revolucionaria en moda circular inspirada en la naturaleza

Seawool es una innovación textil revolucionaria, fabricada con conchas de ostras recicladas y plásticos oceánicos, que transforma los desechos marinos en fibras de alto rendimiento, a la vez que honra la tradición de ostras de Taiwán. Tan solo el 1% de los desechos anuales de conchas del mundo puede producir hasta 900 toneladas de fibra Seawool, lo que demuestra el enorme potencial del material para impulsar una economía circular y reducir el impacto ambiental. Tan solo en 2023, la empresa reutilizó con éxito 100 toneladas de conchas de ostras y 300 toneladas de residuos plásticos posconsumo.

Más allá de la sostenibilidad, Seawool ofrece una funcionalidad excepcional gracias a su mezcla de merino:

Naturalmente antibacteriano y resistente a los olores

Regula la temperatura y es suave al tacto

Lavable a máquina, eliminando la necesidad de limpieza en seco tóxica

El impacto pionero de Seawool ha obtenido reconocimiento mundial, incluyendo prestigiosos galardones como el Premio Red Dot. Su proceso de producción, bajo en carbono y que ahorra agua, establece un nuevo referente en la fabricación textil sostenible. Al fusionar la inspiración natural con los avances tecnológicos, Seawool no solo aborda los desafíos ambientales más urgentes, sino que también redefine el futuro de la moda responsable.

Smawarm: Calidez versátil, redefinida

Smawarm es un revolucionario material de aislamiento térmico que rediseña las fibras Seawool en forma de espiral, imitando las fibras huecas del pelaje del oso polar, que atrapan el calor. Esta torsión biomimética mejora la retención térmica, dando como resultado un material de alto rendimiento que ofrece calidez con un enfoque en la sostenibilidad.

La base de esta innovación son las microbolsas de aire formadas por fibras de concha de ostra. Estas barreras térmicas naturales retienen eficazmente el calor corporal sin añadir volumen, lo que hace que el tejido sea ligero, suave y cómodo de llevar. Años de investigación y desarrollo por parte de Creative Tech Textile / Hans Global han dado como resultado una solución que redefine la calidez con un aislamiento inteligente y una regulación térmica superior.

El tejido ofrece características clave de rendimiento que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones:

Transpirable, absorbe la humedad y se seca rápidamente.

Antibacteriano y resistente a la estática.

Ideal para uso diario, equipo para actividades al aire libre y artículos de alto rendimiento como guantes, chaquetas, ropa de cama y bolsas térmicas.

"Seawool es nuestro tejido fundacional, al que llamamos "la esmeralda del océano". Para crearlo, transformamos conchas de ostras y plásticos oceánicos en fibras de alto rendimiento que reducen el impacto ambiental sin comprometer la calidad. Basándonos en este legado, Smawarm ofrece un aislamiento ligero y transpirable que ofrece calidez y comodidad con un toque biomimético", concluyó Eddie.

Create Tech Textile / Hans Global también es miembro activo de la Coalición de Ropa Sostenible (SAC) y participa en el Índice Higg, lo que refuerza su alineamiento con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en toda su cadena de valor.

Para más información, visite: https://hansglobaltextile.net/.

Acerca de Creative Tech Textile / Hans Global

Fundada en 2010 y con sede en Tainan, Taiwán, Creative Tech Textile / Hans Global es una empresa líder en innovación de textiles sostenibles. Conocida por su material patentado Seawool, fabricado con conchas de ostras desechadas y botellas de PET recicladas, la empresa ofrece tejidos de alto rendimiento con suavidad natural, regulación térmica y resistencia al olor. Como fabricante con certificación Bluesign, Creative Tech / Hans Global ayuda a marcas internacionales de ropa a adoptar textiles circulares y ecológicos.

